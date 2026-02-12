Kremlinul le cere rușilor să folosească aplicația susținută de stat MAX, după blocarea WhatsApp

Foto: Profimedia Images

Rusia a confirmat că a blocat aplicația de mesagerie WhatsApp, îndemnând cetățenii ruși să utilizeze aplicația Max, susținută de stat, potrivit CNN.

Vestea vine la câteva zile după ce a apărut faptul că autoritățile ruse restricționează accesul la Telegram, o altă aplicație de mesagerie instantanee utilizată de milioane de oameni în Rusia, inclusiv militari, oficiali publici de nivel înalt, servicii media de stat și organisme guvernamentale, cum ar fi Kremlinul și Roskomnadzor, autoritatea de reglementare în comunicații.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi jurnaliștilor că decizia de a bloca WhatsApp a fost luată din cauza a ceea ce el a numit încălcări ale legii de către compania-mamă a aplicației, fără a oferi detalii.

„Max este o alternativă accesibilă pe piață pentru cetățeni, un mesager național în curs de dezvoltare. În ceea ce privește blocarea WhatsApp, autoritățile noastre au declarat într-adevăr că decizia a fost luată și implementată din cauza reticenței corporației de a respecta legea”, a spus Peskov.

Ce a transmis WhatsApp despre blocarea aplicației în Rusia

WhatsApp este deținut de Meta (META), care deține și Facebook și Instagram. WhatsApp a emis o declarație în care spunea că guvernul rus „a încercat să blocheze complet WhatsApp”. WhatsApp a descris-o ca pe un efort de a „atrage oamenii către o aplicație de supraveghere deținută de stat”.

Compania a adăugat: „Încercarea de a izola peste 100 de milioane de utilizatori de comunicarea privată și sigură este un pas înapoi și nu poate duce decât la o siguranță mai redusă pentru oamenii din Rusia. Continuăm să facem tot ce putem pentru a menține utilizatorii conectați.”

Unii utilizatori din Rusia au raportat joi că pot accesa WhatsApp folosind un VPN. Dar Kremlinul a luat măsuri din ce în ce mai drastice împotriva VPN-urilor din întreaga țară, inclusiv restricționând accesul la 439 de servicii VPN pentru a preveni ocolirea restricțiilor de stat. În septembrie, a intrat în vigoare o lege care interzice publicitatea VPN-urilor și a altor mijloace de ocolire a blocărilor pe rețelele de socializare.

Nu este prima dată când Rusia atacă aplicația. În august 2025, Roskomnadzor – o agenție federală responsabilă de monitorizarea și controlul mass-media din țară – a anunțat restricții privind apelurile video și vocale prin WhatsApp și Telegram „pentru a combate infractorii”. WhatsApp, la rândul său, a acuzat Rusia că încearcă să blocheze accesul la aplicație pentru utilizatorii săi ruși.

Rusia a interzis deja Facebook, Instagram și X. Max este o aplicație de mesagerie internă pe care Rusia o preinstalează pe toate dispozitivele noi, ca parte a unei eforturi mai ample de a înlocui platformele străine.