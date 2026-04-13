Kyiv Independent: Companii din UE și SUA încă operează în inima complexului industrial rusesc unde se produc drone care atacă Ucraina

3 minute de citit Publicat la 17:14 13 Apr 2026 Modificat la 17:14 13 Apr 2026

Un imens sit industrial din Tatarstan, o regiune din centrul Rusiei, a câștigat notorietate pentru rolul său economic în războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Producători din Belgia, Germania, Elveția, Franța și SUA continuă să opereze în Zona Economică Specială Alabuga, unde Rusia produce mii de drone Shahed capabile să ajungă în UE într-un potențial conflict, potrivit unei investigații kyivindependent.com.

Locația, cunoscută sub numele de Zona Economică Specială (SEZ) Alabuga, este principala unitate a Rusiei pentru producerea de drone Shahed, principalele sale drone de atac cu rază lungă de acțiune utilizate în războiul împotriva Ucrainei.

Lansată după ce Kremlinul a invadat Ucraina în 2022, uzina de drone a produs zeci de mii de Shahed-uri, cunoscute în Rusia sub numele intern de Geran.

Armata rusă lansează valuri de drone Shahed în toată Ucraina aproape în fiecare noapte, vizând centrale electrice, trenuri, clădiri rezidențiale, spitale, grădinițe și alte instalații civile. Majoritatea sunt fabricate în zona Alabuga.

Când Rusia a cumpărat tehnologia dronelor Shahed de la Iran, acordul a fost încheiat direct de compania de administrare a SEZ Alabuga. Acest lucru a fost dezvăluit de e-mailurile scurse de la compania iraniană Sahara Thunder, analizate de C4ADS, o organizație de cercetare cu sediul la Washington, axată pe rețele ilicite și conflicte globale.

Acest centru de producție care alimentează atacurile Rusiei asupra civililor ucraineni are vecini improbabili: companiile occidentale continuă să opereze în apropiere.

Tavane și componente pentru conducte din Germania, polimeri din Elveția, produse de igienă din Belgia și ceramică refractară din SUA sunt încă fabricate în ZES Alabuga, alături de drone militare rusești.

Companiile occidentale și-au stabilit operațiuni în ZES Alabuga cu mult înainte de invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia, tentate de taxele mici oferite de zona economică.

Unele dintre ele și-au cedat în mod proactiv operațiunile din Rusia în urma atacului Moscovei asupra Kievului din februarie 2022. Autoritățile europene și americane au impus ulterior mai multe runde de sancțiuni ZES Alabuga și conducerii acesteia.

În baza sancțiunilor recente ale Uniunii Europene, companiile legate de UE au fost nevoite să părăsească ZES Alabuga până la 25 ianuarie 2026.

Cu toate acestea, așa cum a constatat Kyiv Independent, acestea rămân în zonă chiar și după termenul limită.

O investigație a publicației dezvăluie că o companie americană și șase companii europene continuă să opereze alături de producția în masă a dronelor de atac cu rază lungă de acțiune ale Rusiei în 2026. În 2025, alte două companii europene operau acolo până când Kremlinul a preluat controlul asupra filialelor lor rusești.

Companiile occidentale contribuie la bugetul militar al Rusiei

Diviziile lor cu sediul în Alabuga au plătit peste 34 de milioane de dolari în impozite anul trecut, contribuind la bugetul militar al Rusiei în timpul războiului său împotriva Ucrainei.

Companiile occidentale au oferit doar explicații vagi atunci când au fost întrebate de ce au rămas, chiar dacă eludarea sancțiunilor este o infracțiune.

The Kyiv Independent a constatat, de asemenea, că conducerea rusă a cel puțin unei companii europene care operează în ZES Alabuga a susținut deschis lupta militară rusă împotriva Ucrainei.

Andrey Pavlov, cetățean rus, conduce cele două fabrici din Rusia ale Belgian Drylock Technologies de peste 13 ani. Una se află în Zona Economică Specială Alabuga.

Producătorul belgian de produse de igienă nu a părăsit Rusia, iar filiala sa rusă, Drylock Technologies, rămâne stabilită în zona economică specială Alabuga pentru al cincilea an de război al Rusiei împotriva Ucrainei.

Dincolo de menținerea producției în Rusia, producătorul belgian și-a extins fabricile rusești.

După ce a promis public extinderea în discursul său de Anul Nou adresat angajaților la sfârșitul anului 2023, CEO-ul Drylock în Rusia, Andrei Pavlov, a continuat să raporteze anual cu privire la implementarea acestor planuri.

În timp ce conducerea zonei economice speciale Alabuga a extins producția de drone cu rază lungă de acțiune în jurul siturilor industriale a companiilor occidentale, Drylock Technologies a instalat o nouă linie de producție și a construit un depozit acolo.

Pagina companiei de pe rețeaua socială rusă VKontakte a distribuit o imagine cu echipamente noi livrate fabricii sale din Alabuga în 2025.

Aceste detalii sunt prezentate de presa ucraineană, în contextul în care Serviciul de Informații al Apărării din Ucraina a raportat că, împreună cu structurile analitice, a identificat 15 întreprinderi din complexul militar-industrial al Rusiei, care nu sunt încă supuse sancțiunilor internaționale.