„L-au împușcat în inimă și i-au zdrobit capul. Au spus că a căzut de la înălțime”. Morgile din Iran sunt pline cu cadavrele tinerilor

3 minute de citit Publicat la 14:51 13 Ian 2026 Modificat la 14:56 13 Ian 2026

Ali Haydari, un tânăr de 17 ani, împușcat și bătut până la moarte de forțele regimului de la Teheran. Foto: Colaj SkyNews/Profimedia Images

Morgile din Iran sunt pline cu cadavrele protestatarilor uciși de regimul de la Teheran. Cel puțin 2.000 de oameni au fost omorâți, cifra fiind comunicată chiar de un oficial iranian. Numărul morților ar putea fi mult mai mare, unele estimări independente vorbind despre aproximativ 12.000 de oameni uciși de forțele de represiune. Mărturii din Iran, publicate de Sky News, arată cruzimea regimului față de oamenii care protestează.

Atenție, urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional!

Într-un depozit mare de la periferia Teheranului, podeaua este acoperită cu zeci sau poate sute de saci negri de plastic pentru cadavre. Bărbați și femei trec printre rândurile cu cadavre, căutând un semn sau o trăsătură distinctivă a celor dragi.

O femeie îngenunchează în fața unui cadavru însângerat, cu fața contorsionată de durere. Căutarea ei s-a încheiat. Cele mai mari temeri ale ei s-au adeverit.

În afara depozitului, care face parte dintr-un centru criminalistic guvernamental din Kahrizak, sacii cu cadavre sunt descărcați din camionete și vehicule mai mari.

Este clar că protestele din Iran au fost întâmpinate cu o represiune nemiloasă, susținută de stat. Oficialii pentru drepturile omului au încercat să calculeze numărul deceselor, oficialii iranieni vorbind despre 2.000.

Însă regimul depune eforturi mari pentru a tăia toate sursele de informații.

Foto: Profimedia Images

Internetul a fost blocat și acum este imposibil să efectuezi apeluri telefonice interne și internaționale.

Autoritățile au reușit chiar să dezactiveze receptoarele de internet „Starlink” care se conectează la internet prin rețeaua de sateliți administrată de Elon Musk.

Singura sursă de informații vine de la televiziunea de stat, care este preocupată de mitingurile pro-guvernamentale. Statul nu poate însă ascunde totul

Rudele unui băiat pe nume Amir Ali Haydari au declarat pentru Sky News cum tânărul de 17 ani a fost împușcat și bătut până la moarte în orașul Kermanshah.

Foto: Sky News

Vărul său, Diako Haydari, care locuiește în Cardiff, a declarat că adolescentul a participat la proteste joia trecută împreună cu colegii săi de clasă.

„Am primit cele mai recente informații de la familia noastră astăzi. A fost împușcat în inimă și, în timp ce își dădea ultima suflare, l-au lovit în cap cu patul armei de atâtea ori încât creierul i-a fost împrăștiat pe jos.”

„Apoi, la morga unde sunt toate cadavrele, au eliberat un certificat de deces în care se menționa că a căzut de la o înălțime mare.”

În imaginile filmate în Kermanshah joia trecută, vedem polițiști în civil intimidând protestatarii și tragând cu pistoale în ei pe străzi.

Mai târziu în acea zi, au izbucnit demonstrații în centrul orașului.

Membrii familiei spun că mulți dintre prietenii adolescentului au fost implicați în violențe.

„Doi dintre prietenii lui Amir sunt în comă și i-au ucis mulți dintre prieteni. La fel ca pe el. I-au împușcat. Mulți dintre prietenii lui Amir Ali sunt morți”, spune dl Haydari.

„Atacă oamenii cu sălbăticie pentru că vor să reducă la tăcere vocea poporului.”

Potrivit familiei, în urma acestui protest au fost atât de multe cadavre încât autoritățile au rechiziționat două autobuze urbane pentru a le transporta la morga Spitalului Taleghani.

„Când (familia) a ridicat cadavrul, unchiul lui Amir-Ali mi-a spus că erau în jur de 500 de cadavre la spital. A trebuit să identifice cadavrul (lui Amir Ali) dintre toate cadavrele.”

Body bags are piling up in Teheran!



We will remember the bravery of the Iranian people and the cowards in position of power around the world who failed to defend them. pic.twitter.com/RZFQz7MZzd — Roman Baber (@Roman_Baber) January 11, 2026

Pentru dl Haydari din Cardiff, totul a fost un șoc teribil.

„Nu am dormit noaptea trecută, eu și soția mea nu am dormit. Nu putem face nimic”, a declarat el pentru Sky News.

Cel puțin oficial, regimul încearcă să proiecteze o atmosferă de normalitate, în timp ce forțele sale de securitate folosesc forța brută împotriva propriului popor. Regimul face orice pentru a rămâne la putere.