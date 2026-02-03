La metroul din Moscova călătorești doar dacă permiți autorităților să-ți „inspecteze” telefonul mobil

Călător cu metroul la Moscova, imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Rușii vor putea călători cu metroul la Moscova doar după ce vor permite „inspecția” propriilor telefoane mobile de către autorități. O măsura similară a fost deja adoptată în Sankt Petersburg și Ekaterinburg, informează The Moscow Times.

Verificarea telefoanelor mobile ale celor care folosesc metroul se face în baza unui ordin al Ministerului Transporturilor Federației Ruse, emis în urmă cu un an, care prevede ca orice dispozitive electronice - telefoane, camere foto sau video, laptopuri etc. - sunt verificate prin „pornirea și verificarea performanței”.

Pe lângă verificarea telefoanelor, moscoviții sunt controlați la metrou și corporal, cu detectoare de metale. Scopul verificării telefoanelor este „de a consolida securitatea antiteroristă, deoarece aceste dispozitive pot fi folosite ca dispozitive explozive”.

Aceste măsuri speciale de verificare au fost deja introduse din august 2025 la metroul din Sankt Petersburg: pasagerii care au dispozitive electronice sunt rugați să le folosească pentru verificarea funcționării acestora. Măsuri similare au fost introduse și la Ekaterinburg în toamna anului trecut.

Viceguvernatorul din Sankt Petersburg, Kiril Poliakov, a spus că oamenilor nu li se cere însă să-și deblocheze telefoanele și să prezinte conținutul acestora autorităților.

Conform legislației locale, în metrou e interzisă folosirea prizelor pentru încărcarea telefoanelor, ceea ce a dus la situații în care unor călători care aveau telefoanele descărcate li s-a interzis pur și simplu accesul la metrou.