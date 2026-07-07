"Lăsați-o în pace pe «regina» Meloni". Ministrul belgian al Apărării stabilește linia roșie pentru Trump

Ministrul belgian al Apărării îi ia apărarea Giorgiei Meloni în conflictul cu Trump. FOTO: Getty Images

Belgia este una dintre țările codașe ale UE la capitolul apărare și nu își permite să-l irite pe președintele american Donald Trump. Totuși, ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, spune că există o limită, și anume atacurile lui Trump la adresa premierului italian Giorgia Meloni.

Europa are încă nevoie de Statele Unite pentru apărarea continentului, cel puțin încă un deceniu, astfel că liderii europeni ar trebui să fie atenți să nu-l îndepărteze pe Donald Trump, a declarat Theo Francken pentru Politico.

Francken a subliniat însă că există limite, mai ales când vine vorba despre recentele atacuri ale lui Trump la adresa premierului italian Giorgia Meloni. "Sigur că avem nevoie de el ca aliat, dar să nu se ia de Meloni. Ea este regina centrului-dreapta din Europa. Este liderul. Lăsați-o în pace", a spus ministrul flamand naționalist.

Trump a publicat duminică seară o fotografie cu Meloni, glumind că ar avea nevoie de un ordin de restricție împotriva liderului italian. Ironia publică a venit după o întâlnire stânjenitoare între cei doi lideri, la summitul G7 din iunie, de la Evian, Franța. După acea întâlnire, Trump a spus că Meloni l-ar fi "implorat" să facă o fotografie cu el, afirmație pe care premierul italian a negat-o.

"O iubesc, este conservatoare, este complet pe aceeași linie cu noi... și apoi ajungi să te cerți pentru ce? Pentru o fotografie!", a spus Francken.

Ministrul belgian al Apărării a subliniat că Uniunea Europeană este departe de a fi pregătită să se apere fără ajutorul continuu al Statelor Unite. De aceea, europenii "trebuie să-i păstreze pe americani alături". Potrivit lui Francken, Europei îi vor trebui "între cinci și zece ani" pentru a construi capacitățile militare convenționale pe care în prezent le asigură SUA.

Trump a atacat frecvent aliații din NATO, criticându-i chiar săptămâna trecută pentru nivelul scăzut al cheltuielilor de apărare, în timp ce a retras o parte dintre trupele americane din Germania. Luna trecută, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anunțat o analiză de șase luni a prezenței militare americane în Europa.

Presiunea exercitată de Trump, alături de temerile tot mai mari privind amenințarea reprezentată de Rusia, determină statele europene să-și majoreze bugetele de apărare și să-și dezvolte mai bine propriile piețe de apărare. Declarațiile lui Francken vin în contextul în care Comisia Europeană pregătește propuneri pentru încurajarea achizițiilor comune de armament la nivel transfrontalier, prin limitarea protecționismului național.

"Vreau să văd o piață unică pentru orice", a spus Francken.

El a cerut, de asemenea, ca statele să folosească rar o derogare care le permite să favorizeze companiile naționale de apărare în contractele de armament, calificând această practică drept "total protecționistă".

"Suntem printre cei mai buni elevi din clasă. Nu folosim această derogare tot timpul. O folosim doar în cazuri foarte excepționale", a spus Francken. Belgia a invocat această portiță în urmă cu doi ani, înainte ca Francken să preia funcția, pentru a evita o procedură competitivă de licitație atunci când a aprobat un contract pentru arme ușoare cu producătorul belgian FN Herstal.

Însă, în timp ce eforturile europene de apărare sunt încă în faza de accelerare, esențial este ca Trump să nu fie provocat, a spus Francken. "Avem nevoie de americani. Trebuie să fim diplomați, să ascultăm ce spun și să încercăm să fim prudenți."

Deși datele oficiale ale guvernului belgian arată că țara depășește ușor vechea țintă NATO de cel puțin 2% din PIB pentru apărare, un raport oficial de monitorizare publicat luni arată că Belgia ar ajunge doar la 1,93% din PIB până în 2029, dacă tendințele actuale de cheltuieli continuă.

Acest nivel este departe de ritmul necesar pentru atingerea noii ținte a Alianței, de 3,5% din PIB pentru cheltuieli militare până în 2035, ceea ce lasă Belgia vulnerabilă la un atac verbal din partea lui Trump la summitul de la Ankara.