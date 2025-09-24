Lavrov a dat vina pe Europa şi regimul de la Kiev pentru continuarea războiului din Ucraina, la întâlnirea cu Marco Rubio

Marco Rubio vorbește cu Serghei Lavrov despre războiul din Ucraina. Foto: Profimedia Images

Ministrul rus de Externe a declarat, miercuri, în cursul întrevederii cu secretarul de stat american, Marco Rubio, că țările europene și Kievul sunt responsabile de prelungirea conflictului din Ucraina.

În cursul unei întâlniri cu Rubio, în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite la New York, Lavrov "a subliniat natura inacceptabilă a manevrelor efectuate de Kiev și de unele capitale europene care vizează prelungirea conflictului", a indicat Ministerul rus de Externe, conform Agerpres.

Întrevederea survine la o zi după o surprinzătoare schimbare de poziție a președintelui american Donald Trump, care, contrar a ceea ce a afirmat până în prezent, a sugerat că Ucraina poate recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia.

Mai devreme miercuri, în discursul susținut la tribuna ONU, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a manifestat satisfacția față de schimbarea radicală de poziție a președintelui american Donald Trump după o discuție avută marți cu acesta la New York.

Trump a zis că Ucraina poate recuceri teritoriile ocupate de Rusia

Într-un mesaj postat pe social media după această discuţie, Trump a susţinut că "Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, se află în poziţia de a lupta şi de a recupera toată Ucraina în forma sa originală". O poziţie în contradicţie cu cea prin care, în februarie, preşedintele american îl certa pe Zelenski în Biroul Oval că nu face pace cu Rusia, avertizându-l că nu are cărţi de negociere şi nici suficiente trupe pentru a continua războiul.

Mesajul transmis marţi de Trump încurajează Ucraina, dar fără a angaja sprijinul SUA, şi le transmite indirect europenilor că trebuie să contribuie cu mai mulţi bani la ajutorul economic şi militar pentru Ucraina, în special prin cumpărarea de arme americane, remarcă mai mulţi comentatori citaţi de Reuters.