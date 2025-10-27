Lavrov afirmă că summitul Trump-Putin depinde "doar de Washington": "Americanii au spus că anulare înseamnă, de fapt, amânare"

Publicat la 08:31 27 Oct 2025

Ministrul rus de Externe a declarat, într-un interviu pentru Ultrahang, un canal maghiar de YouTube, că perspectivele unei noi întâlniri între dictatorul rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump depind de Washington, potrivit unn.ua.

Serghei Lavrov a spus că discuția sa cu secretarul de stat american Marco Rubio din 20 octombrie ar fi decurs „foarte bine” dacă SUA și-ar anula întâlnirea personală după acea conversație.

Potrivit diplomatului de la Moscova, conversația cu Rubio a decurs „foarte bine”, chiar dacă SUA nu au văzut nevoia unei întâlniri personale în urma acesteia.

Șeful Ministerului rus de Externe a mai declarat că perspectivele unei noi întâlniri între dictatorul rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump depind de Washington.

„Deci există o inițiativă, iar noi suntem oameni politicoși. Când suntem invitați, spunem că suntem de acord și să convenim asupra formatului, locului și orei.

Președintele american Trump... a spus că invitația este anulată. Ulterior, americanii au spus că «anulare» înseamnă «amânare». Deci totul depinde de inițiator”, a spus Lavrov.

Emisarul lui Putin se plânge că Rusia e "sabotată"

Emisarul trimis de Vladimir Putin la Washington a denunțat, duminică, "tentative de sabotare" a dialogului său "constructiv" cu Statele Unite în vederea încheierii "pașnice" a războiului din Ucraina.

"Suntem martorii unor tentative titanice de a sabota orice dialog între Rusia şi Statele Unite", a spus într-un mesaj video Kirill Dmitriev, emisar al Kremlinului pe probleme economice.

Acesta întreprinde, de vineri, o vizită la Washington, pe parcursul căreia speră să se întâlnească cu responsabili ai guvernului american.

Vizita sa are loc la câteva zile după ce Donald Trump a spus că nu se mai întâlnește la Budapesta cu Vladimir Putin pentru că "nu vrea să mai piardă timpul".