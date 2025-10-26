Emisarul lui Putin se plânge, din Washington, că Rusia e "sabotată" în dialogul cu SUA: "Se depun eforturi titanice"

Publicat la 23:55 26 Oct 2025

Kirill Dimitriev, emisarul trimis de Vladimir Putin la Washington. Foto: Getty Images

Emisarul trimis de Vladimir Putin la Washington a denunțat, duminică, "tentative de sabotare" a dialogului său "constructiv" cu Statele Unite în vederea încheierii "pașnice" a războiului din Ucraina, scrie Agerpres, citând AFP.

"Suntem martorii unor tentative titanice de a sabota orice dialog între Rusia şi Statele Unite", a spus într-un mesaj video Kirill Dmitriev, emisar al Kremlinului pe probleme economice.

Acesta întreprinde, de vineri, o vizită la Washington, pe parcursul căreia speră să se întâlnească cu responsabili ai guvernului american.

Vizita sa are loc la câteva zile după ce Donald Trump a spus că nu se mai întâlnește la Budapesta cu Vladimir Putin pentru că "nu vrea să mai piardă timpul".

"Noi suntem dispuși la un dialog constructiv şi la o comunicare clară a poziției Rusiei în mai multe chestiuni. Rusia dorește o reglementare pașnică" a conflictului, a susținut emisarul, în vreme ce presa internațională relatează că Rusia a atacat aerian, noapte de noapte, Ucraina în ultima perioadă.

Dimitriev a reluat teza propagată insistent de președintele rus, care spune că "respectarea intereselor Moscovei" şi "eradicarea cauzelor profunde ale crizei ucrainene" ar trebui să servească drept bază pentru "soluții juste".

Kievul a replicat la rândul său, de fiecare dată, că respectarea pretențiilor ruse echivalează cu capitularea Ucrainei.

Lavrov, după întâlnirea ratată cu Rubio: Noi am fi pregătiți să avansăm

Dimitriev nu e singurul oficial rus care confirmă, indirect, că tentativele Kremlinului de a deschide uși la Washington sunt momentan infructuoase, după ce Administrația Trump a decis să sancționeze industria petrolieră Rusă.

Într-un interviu acordat canalului ungar de Youtube Ultrahang, ministrul de rus Externe Serghei Lavrov a recunoscut că Washingtonul nu a propus "nicio nouă reuniune sau conversație" între șefii celor două diplomații după discuția sa la telefon cu Marco Rubio.

"Nu am abordat subiectul de atunci, întrucât întreaga inițiativă revenea Statelor Unite. Noi am fi pregătiți să avansăm dacă americanii s-ar simți confortabil cu ei înșiși", a spus Lavrov.

Întrebat despre summit Trump-Putin, ministrul rus a răspuns: '"Asta depinde de cei care au lansat procesul".

Ideea întâlnirii a fost evocată de Trump în discuția purtată cu Vladimir Putin cum două săptămâni, însă inițiativa dialogului telefonic i-a aparținut liderului rus, care a dorit, și aparent a reușit, să împiedice o posibilă livrare de rachete Tomahawk în Ucraina.

Presa internațională mai notează, drept rezultat al vizitei lui Kirill Dmitriev la Washington, o întâlnire a oficialului rus cu "reprezentanți ai comunității americane care doresc un dialog pozitiv cu Rusia", printre care Anna Paulina Luna, membră a Camerei Reprezentanților din partea statului Florida.

"O voce puternică pentru un dialog şi pace, Anna Paulina Luna va organiza o reuniune între parlamentari americani și ruși pentru încurajarea unui dialog parlamentar", a scris Dmitriev pe X.