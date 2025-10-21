CNN: Întâlnirea Rubio - Lavrov, crucială pentru summit-ul Trump - Putin de la Budapesta, a fost amânată

2 minute de citit Publicat la 09:12 21 Oct 2025 Modificat la 09:19 21 Oct 2025

Amânarea întâlnirii Rubio - Lavrov nu ajută summit-ului Trump - Putin de la Budapesta. FOTO: Profimedia Images

Incertitudinea asupra datei summit-ului Trump - Putin se accentuează, după ce o întâlnire esențială pentru pregătirea acestui eveniment a fost amânată, relatează CNN.

Surse citate de rețeaua TV spun că întâlnirea dintre șefii diplomațiilor americană și rusă, Marco Rubio și Serghei Lavrov, a fost contramandată, cel puțin pentru moment.

După convorbirea cu președintele rus de săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a spus că cei doi lideri au convenit că săptămâna aceasta va avea loc o întrevedere a consilierilor de rang înalt ai celor două părți.

"Discuțiile părții americane vor fi conduse de secretarul de stat Marco Rubio", a scris el pe Truth Social.

Însă discuțiile față în față între Rubio și Lavrov, au fost amânate, a spus un oficial al Casei Albe pentru CNN.

Nu a fost clar imediat de ce întâlnirea nu mai are loc săptămâna aceasta, deși una dintre sursele CNN a indicat că Rubio și Lavrov au așteptări divergente cu privire la un posibil sfârșit al invaziei Rusiei în Ucraina.

Luni, Rubio și Lavrov au discutat la telefon, potrivit unui scurt comunicat al Departamentului de Stat al SUA.

Sursă CNN: Rușii nu renunță la pretențiile maximaliste

Rubio "a subliniat importanța angajamentelor viitoare ca o oportunitate pentru Moscova și Washington de a colabora în vederea promovării unei soluții durabile la războiul dintre Rusia și Ucraina, în conformitate cu viziunea președintelui Trump", se precizează în document.

Kremlinul, la rândul său, a descris convorbirea drept "constructivă".

Însă o sursă familiarizată cu subiectul a declarat pentru CNN că, după convorbirea dintre Rubio și Lavrov, oficialii SUA au constatat că poziția Rusiei nu a evoluat suficient dincolo de pretențiile maximaliste.

Deocamdată, nu este probabil ca Rubio să recomande continuarea preparativelor întâlnirii dintre Putin și Trump, săptămâna viitoare.

Pe de altă parte, secretarul de stat american ar putea discuta din nou în această săptămână cu omologul rus.

Trump a pivotat din nou spre Rusia

Au trecut mai mult de două luni de când Trump a avut ultima sa întâlnire față în față cu Putin la Anchorage, în Alaska.

Această întâlnire, care a durat aproape trei ore, s-a încheiat fără un acord, ambii lideri lăudând progresele înregistrate.

Însă relatările surselor apropiate evenimentului au relevat că Trump a fost enervat de poziția inflexibilă a omologului de la Kremlin, care cere, practic, o capitulare a Ucrainei și are pretenții teritoriale dincolo de ce au reușit să acapareze rușii în teren.

Între timp, liderul de la Washington pare să fi pivotat din nou spre Moscova, respingând cerea lui Volodimir Zelenski privind rachetele Tomahawk și solicitând Ucrainei și Rusiei să oprească "imediat" luptele pe pozițiile actuale, urmând să negocieze "mai târziu".