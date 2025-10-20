Donald Trump nu crede că Ucraina poate câștiga războiul cu Rusia: „Nu am spus niciodată că vor câștiga, războiul e foarte ciudat”

2 minute de citit Publicat la 23:28 20 Oct 2025 Modificat la 23:49 20 Oct 2025

Declarația președintelui american reprezintă o nouă schimbare de poziție drastică în ceea ce privește războiul din Ucraina. Foto: Getty Images

Donald Trump a declarat luni că nu crede că Ucraina poate câștiga războiul cu Rusia, relatează Sky News. Declarația președintelui SUA vine după o întâlnire tensionată la Casa Albă cu Volodimir Zelenski, în care oficialii americani i-au cerut acestuia să cedeze teritorii Federației ruse, iar Donald Trump a refuzat să livreze Ucrainei rachete Tomahawk. Cu doar câteva săptămâni înainte, președintele american spunea că Ucraina „poate să-și recucerească tot teritoriul pierdut și chiar mai mult.”

Întrebat despre conflict de un jurnalist în timpul vizitei la Casa Albă a premierului australian Anthony Albanese, Donald Trump a răspuns onest: „Nu cred că vor câștiga”.

Apoi a adăugat: „Ar putea câștiga, nu am zis niciodată că vor câștiga...războiul este o chestiune foarte ciudată, se întâmplă multe lucruri rele”.

Declarația președintelui american reprezintă o nouă schimbare de poziție drastică în ceea ce privește războiul din Ucraina, după ce doar în urmă câteva săptămâni, la summitul ONU din New York, a spus că Ucraina își poate recâștiga „toate teritoriile”.

De asemenea, această declarație a lui Donald Trump vine și după ce Financial Times a dezvăluit informații din întâlnirea dintre Zelenski și Trump de vineri, care a escaladat în țipete.

Donald Trump l-a somat pe Zelenski să cedeze Donbas

Potrivit ziarului, președintele american i-a spus omologului său ucrainean în mai multe rânduri să accepte termenii lui Vladimir Putin pentru încheierea războiului, avertizându-l că președintele rus „va distruge” Ucraina dacă nu este de acord.

Volodimir Zelenski a încercat apoi să reducă impactul sugestiilor Administrației Trump, spunând că întâlnirea a fost una „pozitivă” și că Ucraina pregătește un contract pentru achiziționarea a 25 de sisteme de apărare aeriană Patriot ca urmare a discuțiilor lor.

Zelenski a precizat totuși că nu a reușit să obțină rachetele Tomahawk pe care și le dorea pentru Ucraina.

Rachetele cu rază lungă de acțiune ar fi reprezentat un impuls major pentru Kiev.

„În opinia mea, el nu dorește o escaladare cu rușii până nu se întâlnește cu ei,” a spus Zelenski.

Între timp, ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a anunțat că va vizita Washingtonul marți. Vizita ministrului ungar vine după ce Donald Trump a anunțat că a stabilit o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin la Budapesta.

Bulgaria a anunțat că e dispusă să-i permită lui Putin să traverseze spațiul său aerian pentru a ajunge la Budapesta.

Întâlnire Putin-Trump la Budapesta

De asemenea, luni, secretarul de stat american Marco Rubio a avut o convorbire telefonică cu ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov.

Potrivit Departamentului de Stat, Rubio și Lavrov au discutat despre ce pași concreți pot fi luați pentru a implementa înțelegerile stabilite în cadrul apelului dintre domnul Trump și domnul Putin de săptămâna trecută.

În timpul acestei convorbiri telefonice, Rubio „a subliniat importanța angajamentelor viitoare ca oportunitate pentru Moscova și Washington de a colabora la avansarea unei rezoluții durabile a războiului Rusia-Ucraina, în conformitate cu viziunea președintelui Trump.”

Tot luni, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că va avea loc vineri o reuniune a Coaliției celor dispuși la Londra, la care va participa și Volodimir Zelenski.