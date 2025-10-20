Zelenski anunță de câte sisteme Patriot are nevoie Ucraina pentru a face față atacurilor aeriene ale Rusiei

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că ţara sa are nevoie de 25 de sisteme aeriene americane Patriot suplimentare pentru a o ajuta să facă faţă loviturilor ruse. El a spus că „a demarat discuţii cu companii din sectorul apărării” pentru a pregăti un contract înb acest sens, transmit AFP şi Reuters.

În comentarii adresate presei în cadrul unei întâlniri de duminică, care au fost aprobate pentru publicare luni, Zelenski a declarat că sistemele vor fi livrate anual pe parcursul mai multor ani şi că Ucraina va solicita unor ţări europene să acorde prioritate Kievului pe lista de aşteptare pentru aceste sisteme.

Sistemele Patriot sunt considerate de Kiev drept cele mai eficiente sisteme pentru a opri rachetele balistice ruseşti, care se deplasează de câteva ori mai repede decât viteza sunetului.

Vineri, în timpul vizitei sale la Washington, preşedintele ucrainean nu a reuşit să-l convingă pe Donald Trump să furnizeze Ucrainei rachete de croazieră americane Tomahawk.

„În opinia mea, el (Donald Trump) nu doreşte o escaladare cu ruşii înainte de a-i întâlni” la Budapesta, a opinat Zelenski.

Trump şi Putin urmează să se întâlnească în capitala ungară pentru al doilea lor summit menit să găsească o soluţie la războiul din Ucraina.

Zelenski a declarat luni că este gata să se ralieze acestei întrevederi la Budapesta dacă va fi invitat, însă a apreciat că Budapesta „nu este cel mai bun loc pentru această reuniune”.

Potrivit lui Zelenski, condiţiile ruşilor pentru pace au rămas neschimbate şi prevăd în special retragerea forţelor ucrainene din întregul Donbas, regiune industrială din estul Ucrainei pe care Moscova vrea să o anexeze.