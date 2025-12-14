„Libertatea are un preț”. De ce vorbește Giorgia Meloni despre o Europă care trebuie să se apere singură

Giorgia Meloni. sursa foto: Hepta

Premierul Italiei a încheiat mitingul Fratelli d’Italia apărând bilanţul guvernului. Vorbind de pe scena din Roma, Giorgia Meloni a atacat opoziţia şi sindicatele, enumerând ceea ce a descris drept realizările executivului, relatează Euronews.

„Trump a spus foarte clar că SUA intenţionează să se retragă, iar europenii trebuie să se organizeze pentru a se apăra: salut, Europa. Timp de optzeci de ani ne-am externalizat securitatea către SUA prefăcându-ne că este gratuită, dar a existat un preţ de plătit, iar acel preţ se numeşte condiţionare. Libertatea are un preţ”, a declarat Giorgia Meloni, în discursul susţinut la finalul evenimentului Atreju al dreptei italiene.

Declaraţiile lui Meloni vin pe fondul tensiunilor recente dintre Uniunea Europeană şi administraţia americană, după atacurile lansate de Donald Trump.

Evenimentul politic anual Fratelli d’Italia, fondat în 1998 de Giorgia Meloni şi organizaţia sa de tineret, a devenit între timp un forum de nivel înalt pentru dezbateri politice naţionale şi internaţionale.

Numele său provine de la Atreju, tânărul războinic din filmul anilor ’80 Povestea fără sfârşit, ales ca simbol al implicării tinerilor şi al apărării idealurilor.

Evenimentul s-a încheiat cu reafirmarea unităţii aliaţilor de guvernare înaintea alegerilor generale din 2027 şi cu un sprijin puternic din partea conservatorilor europeni pentru premierul italian, care speră la o „majoritate Meloni” în Parlamentul European.

„Am vorbit, în vremuri neştiute, despre necesitatea de a ne consolida capacitatea de apărare şi securitate şi am susţinut, când nimeni altcineva nu o făcea, nevoia de a crea în sfârşit o normă NATO europeană de forţă şi respect egale cu cele americane, capabilă să vorbească cu toate puterile lumii, aşa cum se cuvine unei civilizaţii glorioase precum cea europeană. Asta înseamnă şi consolidarea dialogului cu Statele Unite, dar un dialog între egali, nu în condiţii de subordonare”, a adăugat Meloni.

Meloni a atacat apoi opoziţia şi sindicatele, revendicând realizările guvernului.

„Vorbesc de rău Atreju şi este cea mai bună ediţie din toate timpurile, vorbesc de rău guvernul şi guvernul creşte în sondaje”, a spus ea, adăugând: „Sunt mândră de aliaţii mei şi de ceea ce facem împreună. Sunt convinsă că vom continua să facem acest lucru cu aceeaşi unitate, cu aceeaşi determinare şi cu aceeaşi forţă mult timp de acum înainte”.

„UE lucrează la un regulament privind ţările sigure pentru a ne proteja deciziile de hotărâri judecătoreşti politizate. Mă amuză să îmi imaginez ce vor spune judecătorii, din moment ce UE aprobă o listă care conţine exact ţările din care provin migranţii ale căror cazuri au fost blocate de judecăţile lor ideologice: se întâmplă exact aşa cum v-am spus mereu, centrele din Albania vor funcţiona, datorită judecătorilor, cu o întârziere de un an şi jumătate”, a mai precizat premierul Italiei.

„Europa nu este la apus, este o civilizaţie vie, care încă are o misiune şi care nu îşi cere dreptul de a exista nici măcar de la instituţiile care o guvernează”, a mai adăugat Meloni.

Înaintea premierului italian, pe scenă au urcat aliaţii de guvernare şi vicepremierii Antonio Tajani şi Matteo Salvini, alături de Maurizio Lupi, care au subliniat forţa alianţei şi au promis victoria la alegerile din 2027.

„Trebuie să avem curajul să apărăm Europa politică, nu pe cea a birocraţiei. Cred că PPE şi conservatorii trebuie să lucreze tot mai mult împreună pentru a lupta în vederea protejării identităţii noastre industriale şi agricole. Sper că, în sfârşit, datorită angajamentului întregului centru-dreapta italian, putem elimina obscenitatea interdicţiei maşinilor non-electrice; este pe cale să se încheie”, a declarat Antonio Tajani.

Liderul Forza Italia a mai remarcat că Italia este singura ţară din UE care a avut acelaşi ministru de externe şi acelaşi prim-ministru de la începutul legislaturii.

Matteo Salvini a folosit scena Atreju pentru a ataca opoziţia şi sindicatele, evidenţiind realizările guvernului. El a promis demararea lucrărilor la podul peste Strâmtoarea Messina.

„Ţara nu poate fi unită dacă întreaga Italie nu este unită: vă dau cuvântul meu că voi face totul pentru a începe aceste binecuvântate şantiere pentru podul peste Strâmtoarea Messina, algele, liliecii şi porumbeii nu ne vor opri”, a spus Salvini, adăugând că, pentru Liga, Charlie Kirk şi Oriana Fallaci sunt exemple de urmat, nu Francesca Albanese şi Roberto Saviano.

La rândul său, Maurizio Lupi a reafirmat alianţa dintre partidele aflate la guvernare: „Am câştigat deja un pariu, acela de a reda demnitatea politicii şi partidelor. Vom câştiga un alt pariu, acela de a guverna coaliţia de centru-dreapta timp de 10 ani”.

Evenimentul, început în weekendul precedent, a inclus şi invitaţi internaţionali. Duminică, unul dintre cei mai aşteptaţi a fost Mateusz Morawiecki, fost premier al Poloniei şi preşedinte al grupului Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR), din care face parte şi Fratelli d’Italia.

„Europa trece printr-un adevărat iad al degradării culturale, cu ruşine în loc de mândrie”, a spus Morawiecki.

„Europa poate fi mai mult decât un spectator, poate fi unul dintre protagoniştii noii ordini globale”, a adăugat el. „Propun o zonă de liber schimb între SUA şi UE, într-o alianţă formidabilă care ar împiedica alte ţări să îşi impună voinţa. Europa trebuie să se schimbe din interior, permiţând ţărilor să aleagă priorităţi diferite, pentru că nu are sens să forţezi pe toată lumea aceleaşi soluţii”, a concluzionat Morawiecki, înainte de a o invita pe Meloni pe scenă pentru un selfie.

De la Roma, conservatorii europeni au pledat pentru depăşirea majorităţii „von der Leyen”, propunând alternativa „Meloni” şi consolidarea alianţei dintre PPE şi ECR. În cadrul unui panel dedicat ECR, vicepreşedintele grupului, George Simion, a declarat vineri că „viitorul aparţine patrioţilor”.

„Lumea nu ar exista fără conservatori”, a adăugat el, lăudând modelul „Giorgia Meloni”. „Trebuie să luptăm pentru dreptul nostru de a exista şi pentru bunul-simţ; ei vor continua să spună adevărul şi să caute puterea în toate cele 27 de ţări ale Uniunii Europene”.

La Atreju au fost prezenţi şi lideri din afara alianţelor Fratelli d’Italia, printre care preşedintele Mişcării Cinci Stele, Giuseppe Conte, liderul Italia Viva, Matteo Renzi, secretarul Acţiune, Carlo Calenda, şi deputatul Verzilor, Angelo Bonelli. A lipsit secretara Partidului Democrat, Elly Schlein, care a refuzat în ultimele săptămâni confruntarea în trei propusă de Meloni cu Conte.

Invitatul de onoare de vineri a fost preşedintele Autorităţii Naţionale Palestiniene, Mahmoud Abbas, cunoscut şi ca Abu Mazen.

„Sperăm că Italia poate continua pe calea recunoaşterii statului palestinian, ceea ce ar consolida bazele păcii în regiune şi încrederea dintre popoare, conceptul de egalitate. Avem o mare apreciere pentru poziţia Italiei, inclusiv la nivel popular, care a exprimat întotdeauna o solidaritate profundă faţă de suferinţele poporului nostru din Fâşia Gaza”, a declarat Abbas de pe scena Atreju. El se întâlnise anterior cu Meloni, la Palatul Chigi, într-o vizită oficială.