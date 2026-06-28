Liderii NATO se tem că nu se mai pot baza pe SUA dacă Rusia atacă. Ce se discută în șoaptă pe flancul estic al alianței

Vladimir Putin și Donald Trump, la summitul din Alaska, de anul trecut. Foto: Getty Images

Retorica administrației Trump a creat atâta incertitudine încât Polonia și statele baltice au început să pună sub semnul întrebării soliditatea alianței, în timp ce summit-ul de luna viitoare se apropi, arată o analiză The Guardian.

Un scenariu de coșmar bântuie din ce în ce mai intens mințile est-europenilor de când Donald Trump s-a întors la Casa Albă: ce se întâmplă dacă Rusia atacă și SUA nu intră în luptă?

În rarele ocazii când întrebarea este pusă cu voce tare, nimeni nu e mulțumit de răspuns. La mijlocul lui mai, la o întrunire din Tallinn, subsecretarul de stat american Thomas DiNanno a fost întrebat direct dacă trupele americane ar lupta în cazul în care Rusia ar invada statele baltice. S-a foit stânjenit în scaun, apoi a dat un răspuns evaziv. Care nu a inclus cuvântul „da”.

Politicienii din regiune încearcă de obicei să ocolească subiectul în public, susținând că angajamentul Washingtonului față de aliații NATO rămâne ferm și că retorica alarmantă a administrației Trump nu ar trebui luată în serios.

„Să nu turnăm gaz pe foc” e o mantră repetată în interviuri de miniștri din mai multe țări de pe flancul estic, unde apropierea de Rusia conferă dezbaterilor despre securitate o intensitate aparte.

Alții recunosc că relațiile dintre Europa și SUA sunt tensionate, dar spun că o ruptură e de neconceput, pentru că golurile de securitate lăsate de o retragere americană ar fi imposibil de acoperit. Dovilė Šakalienė, fostă ministră lituaniană a apărării, a comparat relația cu „o familie disfuncțională în care divorțul nu e o opțiune”.

În privat, conversații informale au loc în șoaptă. Cum ar arăta răspunsul la un atac rusesc dacă SUA nu s-ar prezenta?

Ar trebui Europa să facă totul pentru a-l menține pe Trump de partea sa – sau să elaboreze planuri pentru scenariul în care Washingtonul nu se ține de cuvânt? Și va privi Vladimir Putin neliniștea din NATO și va decide că e momentul perfect pentru a testa rezolvarea alianței?

Acest material reconstituie discuțiile din jumătatea estică a Europei în cele 18 luni de când Trump a preluat pentru a doua oară mandatul și arată cum starea de spirit dominantă s-a transformat din aprobare prudentă față de cerințele sale de creștere a cheltuielilor de apărare în îndoieli reale privind angajamentul SUA față de apărarea colectivă.

Se bazează pe interviuri cu zeci de oficiali din mai multe țări – lideri naționali, miniștri de externe și ai apărării, șefi ai serviciilor de informații și diplomați –, mulți dintre ei vorbind fără a fi citați nominal, pentru a discuta unul dintre cele mai sensibile subiecte de politică externă ale momentului.

În ultimă instanță, e o chestiune la fel de psihologică pe cât e de geopolitică. Europa de Est a fost una dintre cele mai pro-americane regiuni ale lumii de la căderea comunismului.

Polonia a aderat la NATO în 1999, cele trei state baltice în 2004, iar garanțiile de securitate americane au constituit de atunci un pilon fundamental al strategiilor naționale de apărare. Acum, aceste țări se confruntă cu posibilitatea de a fi abandonate de aliatul lor principal.

Un înalt oficial din regiune a descris un sentiment de dezamăgire uimită: „Ce faci când figura paternă iubită începe brusc să bea și să se comporte într-un mod complet de neînțeles? E greu să știi cum să acționezi”.

Primele semnale de alarmă

Primele semnale de alarmă au apărut în februarie 2025, la mai puțin de o lună după începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, când secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a vizitat sediul NATO din Bruxelles.

Într-un discurs marcat de dispreț, Hegseth le-a spus aliaților că, într-o lume în care China e în ascensiune, securitatea europeană nu va mai fi o prioritate pentru Washington.

Europa trebuie să se ridice la înălțimea situației și să-și plătească propria apărare, a spus Hegseth, iar SUA vor căuta să se retragă din mare parte din angajamentele lor de securitate pe continent.

A fost o trezire la realitate nedorită pentru mulți europeni care speraseră că al doilea mandat al lui Trump va semăna cu primul – retorică aprinsă, dar puține schimbări reale de politică.

Hegseth i-a mustrat pe europeni că fac discursuri înalte despre valori în timp ce se așteaptă ca Washingtonul să plătească nota.

„Valorile sunt importante, dar nu poți trage cu valori, nu poți trage cu steaguri și nu poți trage cu discursuri puternice. Nu există înlocuitor pentru puterea dură”, a spus el.

Reuniunea ministerială a fost urmată de o masă de lucru informală. În timp ce miniștrii mâncau, așezați la mese dispuse într-un pătrat mare, ministrul german al apărării, Boris Pistorius, i-a spus lui Hegseth că europenii au nevoie de un calendar al retragerii americane, ca să știe cât timp au la dispoziție să acopere golurile. Ideea nu a fost bine primită în sală.

„Mulți dintre noi eram supărați pe Pistorius”, a spus un oficial european prezent. „Sentimentul era că americanii nici nu s-au hotărât încă, deci să nu-i tentezi cu o idee care i-ar putea împinge efectiv în acea direcție și ar accelera lucrurile”.

Mulți din estul Europei au considerat că există o lectură pozitivă a mesajului lui Hegseth. La urma urmei, Polonia și statele baltice împingeau de ani de zile țările din Europa de Vest să-și crească cheltuielile de apărare. Dacă Europa ar demonstra că e dispusă să cheltuiască mai mult, americanii ar rămâne implicați și continentul ar fi mai sigur – aceasta era logica.

„Europa evitase, tergiversase și amânase timp de decenii, deci acel duș rece era justificat și necesar”, a declarat Šakalienė, ministră a apărării a Lituaniei la acea vreme, referindu-se la cerințele lui Hegseth.

Mesajele agresive ale lui Hegseth privind Ucraina au fost mai greu de digerat. Două săptămâni mai târziu, Trump l-a umilit pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-o confruntare televizată la Casa Albă. La scurt timp după, administrația americană a suspendat schimbul de informații cu Ucraina.

Decizia a fost anulată după puțin mai mult de o săptămână, dar a lăsat o impresie de durată, demonstrând că granițele și cadrele normale ale diplomației fuseseră aruncate la coș.

Momentul a avut un impact deosebit asupra premierului polonez Donald Tusk și a cercului său apropiat. „A fost ca și cum pământul s-ar fi mișcat sub picioarele lor”, a spus o sursă bine conectată din Varșovia.

Un înalt oficial european a povestit că a ridicat aceste îngrijorări direct în fața consilierului pentru securitate națională al SUA de atunci, Mike Waltz, într-o vizită la Washington. Oficialul l-a întrebat pe Waltz cum poate SUA să abandoneze Ucraina în mijlocul unui război și a spus că ofițeri militari superiori de acasă, care serviseră alături de forțele americane în Afganistan, se simt trădați și se îndoiesc că Washingtonul mai e un aliat de încredere.

Waltz a precizat că Ucraina e un caz diferit și că o astfel de decizie nu ar fi luată niciodată față de un aliat NATO. Oficialul a insistat, subliniind că descurajarea credibilă se bazează în mare măsură pe percepție: „I-am spus: «În astfel de discuții, ceea ce cred oamenii e aproape mai important decât realitatea»”.

Coaliția de voință

La câteva zile după dezastrul din Biroul Oval, Keir Starmer a convocat liderii unui grup de țări într-o întâlnire care avea să devină cunoscută drept „coaliția de voință”, la Londra. În declarațiile publice, participanții au încercat să minimizeze ce tocmai se întâmplase la Casa Albă.

Dar în sala de la Lancaster House se simțea că ceva se rupsese. „Le puteam vedea pe fețele tuturor acestor lideri – indiferent dacă erau de stânga sau de dreapta, era clar că înțelegeau că lumea se schimbase”, a povestit o persoană prezentă.

După reuniunea de la Londra, formatul a continuat cu apeluri video regulate. Discuțiile se concentrau oficial pe găsirea unui aranjament viabil de securitate post-acord pentru Ucraina, dar subtextul era cum să-l mențină pe Trump implicat în securitatea europeană în sens mai larg. La fiecare întâlnire, liderii discutau care dintre ei urma să-l vadă sau să-i vorbească președintelui american în zilele următoare.

„Coordonam mesajele și ne gândeam cum să i le prezentăm lui Trump într-un mod pozitiv, cum să-l manevrăm spre poziția corectă”, a precizat o sursă care a participat la multe dintre aceste apeluri. Secretarul general NATO, olandezul Mark Rutte, împreună cu liderii Marii Britanii, Franței, Germaniei și Italiei, aveau cel mai mult acces la Trump.

Țările de pe flancul estic erau marginalizate în aceste discuții, dar președintele Finlandei, Alexander Stubb, își construise o relație cu Trump pe terenul de golf și acționa „ca un fel de ambasador al tuturor țărilor mai mici”, a spus sursa.

În iunie, summit-ul anual NATO a avut loc la Haga, în mijlocul unor predicții apocaliptice că Trump ar putea folosi ocazia pentru a da lovitura de grație alianței. „Toată lumea încerca să imagineze câte un scenariu negru despre cum va decurge, că va fi stânjenitor sau haotic”, dezvăluie un înalt oficial care a participat.

Până la urmă, summit-ul a fost un succes, în mare parte datorită eforturilor lui Rutte, care și-a făcut misiune personală din a-l ține pe Trump mulțumit. Statele membre s-au angajat la summit să-și crească cheltuielile de apărare la 5% din produsul intern brut până în 2035 – un nivel deja atins de Polonia și țările baltice, dar de neconceput până de curând chiar și ca obiectiv de viitor pentru multe națiuni din Europa de Vest.

Rutte a subliniat că acesta era realizarea personală a lui Trump, spre deliciul președintelui american. Lingușelile lui Rutte – inclusiv faptul că i-a spus lui Trump „tată” în culisele summit-ului – au fost privite de mulți ca deplasate, dar tolerabile. „E penibil, dar majoritatea liderilor europeni sunt de acord cu asta atât timp cât îl livrează pe Trump”, a spus un oficial NATO.

Succesul summit-ului le-a permis unora din Europa de Est să susțină din nou că Trump ar putea reprezenta un câștig net pentru securitatea regiunii: mesajele ar putea fi haotice și agresive, dar au reușit să forțeze europenii din vest și sud – reticenți până atunci – să-și crească cheltuielile.

„Barack Obama și Joe Biden au cerut politicos europenilor să cheltuiască mai mult și nu am ajuns nicăieri”, a declarat fostul președinte estonian Kersti Kaljulaid. „Numai prin a fi nepoliticos și insistent poți determina Europa să se schimbe”.

Problema, care a continuat să submineze orice optimism, e că în lumea lui Trump, o promisiune fermă de azi poate fi anulată mâine printr-o postare pe Truth Social. Obiectivul strategic declarat al SUA de a se retrage din Europa era nedorit, dar teoretic gestionabil; implementarea haotică și imprevizibilă era mai greu de dus.

Pentru statele mai mici în special, ciudățeniile curții lui Trump pot crea și probleme de acces. Canalele obișnuite de comunicare nu funcționează, ambasadorii americani au adesea puțină influență la Casa Albă, iar cercul real al decidenților din jurul lui Trump e atât de restrâns încât e greu să obții influență sau să înțelegi gândirea lor.

„În Trump 1.0 nu aveam nimic de reproșat”, a declarat Artis Pabriks, fost ministru al apărării și de externe al Letoniei. „Oamenii din Pentagon și din Departamentul de Stat ne înțelegeau foarte bine nevoile. Acum e complet diferit. Nu reușim să ne transmitem mesajul, nu putem anticipa, nu putem dialoga”.

Drone rusești și mesaje ambigue

În septembrie, aproximativ 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez într-o singură noapte, într-un gest care părea o escaladare calculată și un test al liniilor roșii ale NATO.

Comandantul șef al alianței în Europa, Alexus Grynkewich, a colaborat în timp real cu cartierul general militar polonez, deschizând coridoare aeriene pentru ca piloții olandezi de F-35 să li se alăture celor polonezi de F-16 și să doboare multe dintre drone.

„Toate părțile încearcă să compenseze situația politică prin calitatea relațiilor la nivel tehnic”, crede Sławomir Dębski, analist și istoric polonez.

Mesajele politice au fost mai discutabile. În timp ce atacul se desfășura, Trump a postat un entuziast „Here we go!” pe rețelele sociale; ulterior a sugerat că ar fi putut fi „o eroare”, nu un atac deliberat. Într-o rară replică publică, oficialii polonezi de top au spus că Trump greșește.

„Poți crede că una sau două au deraiat de la traiectorie, dar 19 greșeli într-o singură noapte, în șapte ore, îmi pare rău, nu cred asta”, a declarat ministrul polonez de externe Radosław Sikorski pentru Guardian la acea vreme.

În ianuarie, următoarea criză a venit din Washington, nu din Moscova, când Trump a insistat pe amenințările de a anexa Groenlanda de la Danemarca, stat membru NATO. Unele capitale europene au trimis solicitări alarmante misiunilor lor, cerând clarificări despre ce s-ar întâmpla dacă Trump și-ar pune amenințările în practică – ar putea Danemarca să invoce articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord?

NATO nu fusese conceput pentru un scenariu în care un membru amenință un alt membru. Un diplomat NATO a descris sentimentul din acele zile ca pe o privire în abis.

Spaima legată de Groenlanda a trecut, parțial datorită diplomației abile și lingușitoare a lui Rutte, dar a fost urmată de războiul lui Trump împotriva Iranului.

Noua implicare în Orientul Mijlociu a dus la întârzieri în livrările de armament american către aliații europeni și a contribuit la mesajele haotice privind securitatea europeană. La mijlocul lui mai, Polonia a aflat cu stupoare că o rotație de 4.000 de soldați americani programată să fie desfășurat în țară fusese anulată. Unii ajunseseră deja când s-a făcut anunțul. „Încercăm să aflăm ce se întâmplă, dar e greu să găsești un american care să știe ce se întâmplă”, a spus un oficial la acea vreme.

Trump a anulat curând anularea printr-o postare pe Truth Social, spunând că o face din cauza legăturilor sale de prietenie cu președintele naționalist al Poloniei, Karol Nawrocki, care e în conflict cu guvernul Tusk.

Implicația era că nivelul trupelor ar putea depinde de relațiile personale și politice ale lui Trump cu liderii europeni – ceva ce el a afirmat explicit când a criticat alte țări.

Personalizarea puterii sub Trump înseamnă că orice întâlnire în care omul însuși e prezent capătă o importanță disproporționată. Summit-ul liderilor NATO din acest an va avea loc la Ankara, în a doua săptămână a lui iulie, găzduit de președintele turc Recep Tayyip Erdoğan.

Existase un optimism prudent în cadrul NATO că summit-ul va transmite din nou un mesaj de unitate, bazat parțial pe speranța că abundența de finisaje aurii și candelabre din palatul lui Erdoğan îl va pune pe Trump într-o dispoziție bună.

Tocmai când aliații reiterau nevoia de unitate înaintea Ankarei, Hegseth a revenit la NATO săptămâna trecută cu un nou discurs combativ. A calificat drept „rușinoasă” decizia multor țări europene de a nu acorda drepturi de bază și survol pentru războiul american împotriva Iranului și a atacat Europa pentru că se concentrează pe „echitate de gen și schimbări climatice” în loc de „tancuri, avioane de luptă și sisteme de apărare antiaeriană”.

Hegseth a anunțat o revizuire pe șase luni care va „examina postura și bazele forțelor americane în Europa” și a susținut că SUA vor reduce contribuțiile financiare la NATO dacă vor constata că alții nu și le respectă pe ale lor – ceea ce multe țări din Europa de Vest nu fac.

Țările de pe flancul estic sunt înaintea țintelor de cheltuieli și ar trebui să „treacă” revizuirea lui Hegseth, dar atacurile publice subminează din nou fundamentele alianței și creează o atmosferă îngrijorătoare înainte de summit-ul din Turcia.

„ NATO al lui Schrödinger”

De-a lungul turbulențelor din ultimele 18 luni, Europa s-a confruntat cu o alegere: să facă totul pentru a-l îmblânzi pe Trump și să spere că următorul președinte american va fi mai previzibil, sau să vorbească public despre frustrări și să se pregătească pentru un viitor diferit, în care SUA ar putea fi cu adevărat absente.

Rutte le-a spus liderilor NATO că nu e nimic de câștigat din aducerea în spațiul public a supărării față de Trump, și mulți sunt de acord.

„Nu e în interesul nostru să fim prea critici la adresa Statelor Unite, dat fiind caracterul președintelui american”, este de părere președintele ceh Petr Pavel.

Majoritatea liderilor europeni au adoptat aceeași linie, deși cearta acrimonioasă a Giorgiei Meloni cu Trump săptămâna trecută arată că până și unii dintre aliații săi ideologici își pierd răbdarea față de personalitatea președintelui american.

Dintre națiunile est-europene, guvernul polonez a devenit în ultimele luni un disident din ce în ce mai vocal, poate încurajat de sondaje care arată că Trump are niveluri de aprobare istoric de scăzute în rândul polonezilor pentru un președinte american.

„Am fost și vom rămâne un aliat loial al Americii, dar nu putem fi fraieri”, a spus Sikorski în fața parlamentului în februarie.

În statele baltice, prudența domină în continuare. În interviuri, miniștrii de externe ai Estoniei, Letoniei și Lituaniei au spus că panica legată de viitorul relației transatlantice e deplasată. „Desigur că tensiunea e îngrijorătoare, dar trebuie gestionată cu calm”, a declarat Margus Tsahkna, ministrul de externe al Estoniei.

Kristi Raik, care conduce ICDS, un important think tank estonian, a spus că acest consens baltic ar putea în curând să necesite o revizuire. Cu Europa posibil în pragul unor schimbări geopolitice generaționale, a insista pur și simplu că alianța transatlantică va rezista e o strategie problematică. „Nu ne putem pregăti pentru acest posibil scenariu viitor dacă oamenii se tem prea tare să vorbească despre el”, spune ea.

Reorientarea către o politică de securitate mai centrată pe Europa ar implica decizii proactive pentru a schimba achizițiile de apărare și pozițiile de politică externă – conversații pe care majoritatea politicienilor nu vor să le aibă de teamă că îl vor provoca pe Trump și vor accelera retragerea americană. Totul duce la un discurs public distorsionat și parțial.

„Nu îmi amintesc acest nivel de autocenzură în discursul de politică externă publică din perioada târzie sovietică”, a spus Raik.

Pentru a demonstra seriozitatea Europei față de cerințele americane, mai multe țări europene au trimis trupe în statele baltice sub umbrela NATO – cel mai simbolic, Germania, care desfășoară o brigadă completă de trupe în Lituania, în ceea ce va fi prima bază militară germană permanentă în străinătate de la cel de-al Doilea Război Mondial.

Au fost propuse multe alianțe sau coaliții noi: fostul șef NATO Anders Fogh Rasmussen a spus săptămâna aceasta că ar trebui creată o coaliție europeană de apărare, incluzând Ucraina, pentru a apăra continentul; UE a creat un nou post de comisar pentru apărare pentru a crește coordonarea; iar președintele francez Emmanuel Macron a oferit extinderea umbrelei nucleare franceze asupra mai multor țări europene, inclusiv Polonia.

Există însă elemente de putere dură americană mai greu de înlocuit. Sistemele de apărare antiaeriană de înaltă calitate și capacitățile de lovitură la distanță mare sunt două domenii cheie în care ar fi nevoie de timp și finanțare dedicată pentru a închide decalajul.

Culegerea de informații este un alt punct slab. Un înalt oficial european din domeniul informațiilor a spus că capacitățile combinate de colectare de date despre Rusia ale tuturor agențiilor de informații NATO minus SUA reprezintă în continuare „mai puțin decât produce SUA singură”.

Pentru mulți, ideea că Europa s-ar descurca singură e de neconceput. „Dacă cineva crede că Uniunea Europeană, sau Europa în ansamblu, se poate apăra fără SUA, continuați să visați. Nu se poate”, a spus Rutte fără menajamente în fața Parlamentului European în ianuarie.

Majoritatea din Europa de Est sunt de acord și au încercat să convingă administrația americană de beneficiile reciproce ale menținerii angajamentelor SUA în Europa.

„Nu e o stradă cu sens unic. Americanii au și ei un interes să fie aici”, a spus Sikorski. El a recunoscut că un anumit tip de retragere americană e acum inevitabilă și a spus că se așteaptă ca rezultatul final să fie un „NATO Mark 3”, în care Europa să preia o parte mai mare din povară, iar SUA să fie „un aliat care își aduce cavaleria peste deal”.

Baiba Braže, ministrul de externe al Letoniei, a fost de acord. „Europenii au state sociale cu bugete mari. Pe termen mediu și lung, ar trebui să putem gestiona convențional o amenințare ca Rusia, cu SUA oferind descurajare nucleară extinsă”, a spus ea.

Există două probleme cu trecerea la acest model. În primul rând, guvernele din Europa de Vest s-au opus prioritizării apărării față de alte nevoi urgente de cheltuieli, așa cum a demonstrat recent disputa care a dus la demisia secretarului britanic al apărării, John Healey.

În al doilea rând, există îndoieli că SUA sunt dispuse să se angajeze la o tranziție ordonată a responsabilităților, în loc de o ruptură bruscă. Dacă Trump se va confrunta cu mai multe constrângeri după alegerile de mijloc de mai târziu în acest an, imprevizibilitatea ar putea scădea.

Totuși, posibilitatea ca vicepreședintele american JD Vance sau un ideolog similar să ajungă la Casa Albă în viitor ar putea duce la retragerea SUA din Europa cu mult mai mult zel decât sub politicile în zigzag ale lui Trump, bazate pe personalitate.

„Trump, cel puțin, are o oarecare fascinație pentru Europa și o dorință persistentă de aprobare europeană; cu Vance nu există decât dispreț față de noi”, a spus un oficial.

„ Deschiderea cutiei”

Pe termen scurt, întrebarea cheie e dacă tensiunile publice foarte vizibile legate de apărarea colectivă au erodat percepția din Kremlin că o incursiune pe teritoriul NATO ar provoca un răspuns militar copleșitor.

„Sunt mai puțin îngrijorat de NATO; cred că dacă ne respectăm angajamentele, totul va fi bine”, a declarat Kęstutis Budrys, ministrul de externe al Lituaniei. „Sunt mai îngrijorat de proiecția de unitate pe care o arătăm Rusiei, că ar putea ajunge la evaluarea nebunească că poate că e momentul potrivit”.

Într-o după-amiază recentă, în cadrul exercițiilor militare anuale „spring storm” ale Estoniei, drone bâzâiau în aer iar quad bike-uri cu livrări de muniție goneau pe drumuri forestiere prăfuite. Jocurile de război, care au durat câteva săptămâni, au implicat 44.000 de soldați și voluntari estonieni, alături de trupe franceze și britanice, desfășurate pe un teritoriu vast în sud-estul țării. Într-un sat liniștit la doar câțiva kilometri de granița cu Rusia, un detașament de trupe franceze se pregătea să apere teritoriul în faza activă a exercițiului: respingerea unei imaginate invazii terestre rusești în Estonia și Letonia, cu elemente hibride simultane.

Atât timp cât armata rusă rămâne prinsă în Ucraina, Kremlinul are puține resurse disponibile pentru a lansa un astfel de atac tradițional împotriva NATO. „Nu vedem asta. Nu există capacități”, a precizat Tsahkna, ministrul de externe estonian.

Garnizoanele și bazele rusești de lângă granițele cu statele baltice sunt în mare parte goale. Nici o invazie clară nu ar avea prea mult sens politic într-un moment în care NATO e măcinat de diviziuni interne.

„Sentimentul în Rusia e că atât timp cât Trump adâncește tensiunile în alianță, nu trebuie să ne punem în cale; putem lăsa aceste fisuri să se lărgească”, explică Peter Schroeder, fost analist senior la CIA.

În schimb, Putin va continua cel mai probabil cu atacuri „hibride” – sabotaj, drone sau alte forme de război în „zona gri” – care ar testa liniile roșii ale alianței păstrând în același timp posibilitatea de negare și semănând haos. Cum ar reacționa Washingtonul dacă zeci de drone kamikaze rusești ar lovi Varșovia sau o capitală baltică? Sau dacă un act de sabotaj ar provoca victime în masă? Acestea sunt întrebările care îi țin treji noaptea pe oficialii de securitate din regiune.

Dacă Ucraina e forțată să semneze un acord de pace și Rusia are timp să se regrupeze, apetitul Kremlinului pentru a testa NATO ar putea crește.

Un posibil scenariu dezastruos e prezentat în „If Russia Wins: A Scenario”, o carte scurtă a academicianului german Carlo Masala publicată anul trecut și aflată deja la ediția a 14-a în Germania. Cartea descrie o criză ipotetică ce se desfășoară în primăvara lui 2028: Ucraina e forțată să cedeze teritorii Rusiei după ce sprijinul occidental se prăbușește, iar liderii Kremlinului decid să testeze NATO lansând tancuri în Narva, un oraș estonian de 50.000 de locuitori, în majoritate vorbitori de rusă, așezat la granița cu Rusia.

În scenariul lui Masala, Moscova asigură Washingtonul că invazia e limitată și menită doar să protejeze vorbitorii de rusă din Estonia. Pe măsură ce liderii aliați se adună pe un apel video pentru a discuta răspunsul, președintele american – nenumit, dar distinctiv trumpist – face un lucru clar: „Nu voi risca al Treilea Război Mondial pentru un orășel din Estonia”, le spune aliaților.

Unii oficiali est-europeni au spus că scenariul e absurd, dată fiind autoritatea sporită acordată comandanților militari ai NATO din 2022 încoace. Comandantul suprem al alianței în Europa are acum autoritatea să întărească zonele de frontieră de îndată ce apar semne că Rusia pregătește o operațiune ofensivă.

„Dacă vedem din partea rusă că se întâmplă diverse lucruri, vom începe deja să mișcăm trupele”, spune Rob Bauer, președintele comitetului militar NATO până anul trecut.

Cu toate acestea, a spus Masala, principiul controlului politic înseamnă că mișcările de trupe pot fi anulate în orice moment de un singur apel telefonic: „Funcționează doar dacă niciun lider nu sună la comandantul unității sale naționale să spună: «Nu-ți mișca fundul»”.

Aceasta e incertitudinea care se află în miezul îngrijorărilor europene privind fiabilitatea americană. Atât timp cât Trump e la Casa Albă, ea creează o situație pe care Jana Puglierin de la Consiliul European pentru Relații Externe o numește „NATO al lui Schrödinger” – o stare de ambiguitate despre dacă SUA sunt înăuntru sau în afară, care va continua până când va sosi un ipotetic moment al adevărului.

„Nimeni nu cunoaște statutul real al relației până nu «deschidem cutia» - până când NATO nu e testat militar”, a spus ea. „Dar atunci ar putea fi prea târziu pentru europeni”.