Liderul unei ţări europene, partener de golf cu Donald Trump, dezvăluie cum îl va pedepsi acesta pe Putin: "A trecut la faza băţului"

Președintele Finlandei spune că Putin încearcă să tergiverseze pentru a câștiga mai multe teritorii. Foto: Getty Images

Alexander Stubb, președintele Finlandei, considerat un prieten al lui Donald Trump după ce a jucat golf cu liderul de la Casa Albă, a anunţat că este doar o chestiune timp până când americanii îl vor lovi pe Vladimir Putin acolo unde îl doare mai tare, conform Politico. „Văzând că morcovii rareori funcționează cu rușii, (Donald Trump) a trecut la faza băţului”, a declarat Stubb, continuând: „Acum este doar o chestiune de cât de mare va fi bățul".

Stubb, un susținător ferm al Ucrainei în eforturile sale de a respinge forțele de invazie ale Rusiei, a declarat că a fost foarte încurajat de criticile publice la adresa lui Putin din partea lui Trump și a altor membri ai administrației americane în ultimele două săptămâni.

Se pare că președintele Ucrainei are mai multă credibilitate decât majoritatea când vine vorba de interpretarea lui Trump, având în vedere că a construit o relație cu președintele american în timp ce juca golf, un sport pe care amândoi îl iubesc. Întrebat cu ce fel de bâtă ar alege Trump să-l lovească pe Putin, Stubb a glumit spunând că ar putea fi un „șofer”.

Spune că Trump lucrează non-stop la oprirea războiului din Ucraina

„Președintele Trump lucrează, dacă nu non-stop, atunci în fiecare zi pentru a încerca să pună capăt războiului”, a spus Stubb. „Are 14 bâte în geantă.”

Opțiunile variază de la sancțiuni mai stricte, inclusiv sancțiuni secundare, la tarife mai mari și chiar o utilizare mai intensă a arsenalului de arme al armatei americane care poate pătrunde adânc în teritoriul rus.

„Nu trebuie să citești «Arta înțelegerii» pentru a înțelege modul în care președintele Trump negociază”, a spus Stubb. „Este neconvențional, dar este destul de orientat spre rezultate... Dacă Putin, după [întâlnirea cu Trump pentru un summit din 15 august în] Alaska, continuă practic să ucidă civili în Ucraina, președintele Trump va reacționa pe bună dreptate.”

Descriindu-se drept „un optimist realist”, Stubb i-a îndemnat pe susținătorii Ucrainei să aibă răbdare. „Am avut ocazia să lucrez îndeaproape cu președintele Trump în ultimele luni”, a spus el. „Poate că optimismul este uneori o intuiție, dar cred că faptele de pe teren arată că mergem într-o direcție mai bună.”