Londoneză cu dublă cetățenie, rămasă blocată în Spania din cauza noilor reguli de intrare în Marea Britanie

Conform regulilor introduse pe 25 februarie, persoanele cu dublă cetățenie nu mai pot intra în Marea Britanie doar folosind un pașaport străin. Foto: Profimedia Images

O femeie născută la Londra a rămas blocată în Spania și este „îngrozită” pentru cariera ei, după ce a fost afectată de modificările recente ale regulilor de frontieră din Regatul Unit. Natasha Cochrane De La Rosa, o tânără de 26 de ani cu dublă cetățenie britanică și spaniolă, s-a născut și a crescut în Islington și a locuit în Marea Britanie toată viața. Cu toate acestea, i s-a refuzat îmbarcarea pe un zbor de întoarcere din Amsterdam pe 2 aprilie, folosind pașaportul spaniol, potrivit BBC.

Conform regulilor introduse pe 25 februarie, persoanele cu dublă cetățenie nu mai pot intra în Marea Britanie doar folosind un pașaport străin. Acum trebuie să prezinte fie un pașaport britanic, fie irlandez, fie să dețină un certificat digital care să ateste dreptul la călătorie.

Ministerul de Interne a declarat că această măsură aliniază Marea Britanie la standardele internaționale.

Cochrane De La Rosa a spus că a fost o „surpriză totală” și că nu avea nicio idee că regulile s-au schimbat pentru persoanele cu dublă cetățenie, atunci când a rezervat călătoria la Amsterdam cu prietenii.

Cum au ajuns cetățenii britanici cu dublă cetățenie să li se refuze îmbarcarea

Anterior, ea călătorise dus-întors din Marea Britanie cu pașaportul spaniol fără probleme înainte de schimbarea regulilor.

După ce i s-a refuzat îmbarcarea pe zborul Amsterdam-Luton, ea a petrecut o noapte în capitala olandeză înainte de a călători în Spania pentru a sta cu familia.

„Am o carieră, familie și prieteni în Marea Britanie. Întreaga mea viață este în Marea Britanie”, a spus ea.

Ea a declarat pentru BBC Londra că situația ei a fost „nuanțată” din cauza legilor istorice privind naționalitatea, deoarece părinții ei erau necăsătoriți când s-a născut în 1999, ceea ce însemna că tatăl ei britanic nu își putea transmite automat cetățenia.

În ciuda faptului că plătește impozite și votează în Marea Britanie, ea a spus că avocații specializați în imigrare i-au spus că situația o plasează într-o „zonă gri” legală.

Cochrane De La Rosanow se confruntă cu alegerea dificilă de a solicita un pașaport britanic, care ar putea dura aproximativ șase săptămâni și riscă să fie respins din cauza circumstanțelor nașterii sale, sau de a plăti 589 de lire sterline pentru un certificat digital care să ateste dreptul la cetățenie.

„Este terifiant și sunt îngrozită”, a spus ea, subliniind riscurile pentru locul ei de muncă dacă este forțată să rămână în afara țării pentru o perioadă lungă de timp.

„Țara are datoria de diligență. Am 100% dublă cetățenie”, a spus ea. „[Guvernul] are toate informațiile relevante, cum de a fost trecut cu vederea acest lucru.”

Cochrane De La Rosa a criticat comunicarea de către Ministerul de Interne a noilor reguli și a modului în care acestea ar afecta cetățenii cu dublă cetățenie.

Ea a spus că schimbările „nu au fost amplificate” și dacă ar fi știut, nu ar fi călătorit și „nu mi-ar fi rezolvat documentele din confortul casei mele”.

„Nimeni nu a dormit. Familia mea a stat trează toată noaptea. Surorile și părinții mei sunt îndurerați”, a adăugat ea.

„Nu este vorba doar despre povestea mea, ci despre efectul pe care aceste schimbări îl vor avea asupra altora. Alții care nu au aceleași resurse, conexiuni, poate chiar alfabetizare [și] securitate financiară pentru a putea face față acestor schimbări.”

Ministerul de Interne a declarat că această măsură aduce Regatul Unit la nivelul unor țări precum SUA și Australia, care le cer cetățenilor să călătorească cu documente naționale.

Un purtător de cuvânt a declarat: „Din 25 februarie 2026, toți cetățenii britanici cu dublă cetățenie trebuie să prezinte fie un pașaport britanic valabil, fie un certificat de drept atunci când călătoresc în Regatul Unit.”

Aceștia au apărat comunicarea guvernului cu privire la modificări, afirmând că o campanie „substanțială” se desfășura din 2023, cu îndrumări specifice pentru persoanele cu dublă cetățenie disponibile din octombrie 2024.

Deși cererile de pașaport pentru străinătate pot fi procesate în doar patru săptămâni, cei fără unul pot solicita un certificat digital care să ateste dreptul la acesta, despre care Ministerul de Interne spune că acum trebuie solicitat o singură dată, a adăugat purtătorul de cuvânt.