Cetățenii britanici cu dublă cetățenie nu vor mai putea intra în Marea Britanie fără pașaport valabil

Autoritățile britanice au avertizat cetățenii cu dublă cetățenie că, începând cu 25 februarie, li se poate refuza îmbarcarea pentru zboruri, feriboturi sau trenuri către Regatul Unit dacă nu dețin un pașaport britanic valabil, potrivit The Guardian.

Avertismentul Ministerului de Interne de la Londra vine pe fondul numeroaselor plângeri din partea britanicilor care locuiesc sau călătoresc în străinătate și care s-au trezit brusc în pericol de a nu mai putea intra în Marea Britanie.

Problema a apărut din cauza unei modificări a controalelor la frontieră din 25 februarie, când toți cei care călătoresc în Marea Britanie vor avea nevoie de permisiune de călătorie, cu excepția cazului în care sunt cetățeni britanici sau irlandezi sau sunt scutiți de acest permis. Vizitatorii pentru sejururi scurte trebuie să solicite o autorizație electronică de călătorie care costă 16 lire sterline.

Însă cetățenii cu dublă cetățenie vor fi, pentru prima dată, obligați să își prezinte pașaportul britanic pentru a călători în Marea Britanie sau să plătească ceea ce mulți consideră a fi un preț punitiv de 589 de lire sterline pentru un „certificat de drept” care să fie atașat la pașaportul lor pentru a doua cetățenie pentru a se îmbarca.

O femeie britanică care locuiește în Germania de ani de zile și are dublă cetățenie a declarat pentru sursa citată că se teme că schimbările vor afecta sitația copiilor ei care urmează să călătorească în Marea Britanie peste patru săptămâni.

„Sunt foarte deranjată că sunt tratată din nou ca o garanție a Brexitului, cu această modificare arbitrară, mioapă și cu preaviz scurt”, a spus ea.

Care sunt explicațiile guvernului de la Londra

Deși guvernul a introdus regulile anul trecut, ea și mulți alții consideră că acestea nu au fost comunicate bine celor care locuiesc în străinătate și că păstrarea a două pașapoarte pentru o familie este un „lux” scump pe care nu toată lumea și-l poate permite.

Un alt cetățean cu dublă cetățenie, născut și educat la Londra, a povestit cum a rezervat un zbor pentru o călătorie de serviciu în ultima săptămână și abia a descoperit că ar putea fi blocat. El nu a deținut niciodată propriul pașaport britanic și a călătorit liber pentru serviciu cu pașaportul său italian.

El urmează să zboare la New York vineri cu pașaportul său italian, dar se întoarce după 25 februarie și nu va putea prezenta la oficiul pentru imigrare un pașaport britanic. Întrebat dacă s-a gândit să plătească 589 de lire sterline pentru un certificat de drept care să fie atașat la pașaportul său italian, el a spus că restanțele de săptămâni au făcut imposibilă obținerea acestuia înainte de vineri.

„M-am trezit nevoit să călătoresc cu preaviz scurt și acum mă confrunt cu ideea că s-ar putea să nu mi se permită să mă întorc în țară”, a spus James.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne a declarat: „Începând cu 25 februarie 2026, toți cetățenii britanici cu dublă cetățenie vor trebui să prezinte fie un pașaport britanic valabil, fie un certificat de drept pentru a evita întârzierile la frontieră.”

Autoritățile britanice au spus că acest lucru face parte dintr-un program de digitalizare pentru a permite o „experiență de călătorie fără probleme”, oferind în același timp guvernului „o putere mai mare de a-i împiedica pe cei care reprezintă o amenințare să pună piciorul în țară și ne oferă o imagine mai completă a imigrației”.