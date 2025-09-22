Ucrainenii anunță o „lovitură istorică” în Crimeea. Momentul în care distrug două „avioane amfibii” rusești

1 minut de citit Publicat la 13:44 22 Sep 2025 Modificat la 14:05 22 Sep 2025

Dronele de atac ale serviciului de informații militare al Ucrainei (GUR) au reușit să distrugă, pentru prima dată în istorie, două avioane amfibii rusești Be-12 Chaika, folosite pentru misiuni antisubmarin, în Crimeea. FOTO: Captură video Youtube

Dronele de atac ale serviciului de informații militare al Ucrainei (GUR) au reușit să distrugă, pentru prima dată în istorie, două hidroavioane rusești Be-12 Ceaika, folosite pentru misiuni antisubmarin, în Crimeea. Operațiunea a fost desfășurată de unitatea specială „Prymary” (Phantoms), scrie Ukrainska Pravda.

„Este pentru prima dată în istorie când un Be-12 a fost lovit. Hidroavioanele rusești Be-12 Ceaika sunt echipate cu sisteme costisitoare de detectare și combatere a submarinelor”, a precizat GUR într-un comunicat.

Pe lângă cele două aeronave Be-12, forțele ucrainene au distrus și un elicopter rusesc Mi-8 multifuncțional.

Ce este Be-12 Ceaika

Potrivit informațiilor disponibile în surse deschise, Be-12 Ceaika are o lungime de peste 30 de metri și o anvergură a aripilor de 29,84 metri. Viteza maximă de zbor este de 530 km/h, iar primul zbor a avut loc în toamna anului 1960. Hidroavionul a fost conceput special pentru misiuni antisubmarin și de recunoaștere maritimă.

Atacul vine la scurt timp după alte lovituri de succes ale aceleiași unități speciale. Pe 21 septembrie, GUR anunța distrugerea a trei elicoptere Mi-8 și a unui sistem radar rusesc în Crimeea ocupată.

Anterior, forțele speciale ucrainene au neutralizat un sistem rusesc de rachete antiaeriene 9K317M Buk-M3 în regiunea ocupată Zaporijjea. Valoarea acestui sistem variază între 40 și 50 de milioane de dolari.

Distrugerea avioanelor Be-12 reprezintă o premieră militară și o pierdere semnificativă pentru armata rusă, având în vedere rolul acestor aeronave în monitorizarea și contracararea submarinelor. În plus, succesul operațiunii arată că infrastructura militară rusă din Crimeea rămâne vulnerabilă în fața dronelor și a atacurilor speciale ucrainene.