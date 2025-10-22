„Lui Putin i s-au promis deja Pokrovsk și Kupiansk.” Kremlinul a decis să continue războiul și să amâne negocierile de pace

Putin nu este încă dispus să facă pace, spun surse de la Kremlin. Foto: Hepta

Președintele rus Vladimir Putin nu este dispus să pună capăt războiului din Ucraina și vrea să câștige timp păstrând aparența disponibilității la discuții de pace doar pentru a îmbunătăți poziția armatei ruse, relatează The Moscow Times, care citează mai multe surse bine informate.

Potrivit unui oficial apropiat Kremlinului, partea rusă nu este mulțumită de propunerea președintelui american Donald Trump, ca părțile să înceteze ostilitățile de-a lungul actualelor linii de front.

„Cererile Moscovei nu au fost îndeplinite. Oprirea luptelor acum ar însemna ca, în curând, să ne confruntăm cu aceleași riscuri și să ne întoarcem de unde am plecat, însă trupele (ruse) trebuie să se recupereze”, a explicat sursa citată.

Oficialul a adăugat că Putin nu are intenția de a se întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a semna vreun acord.

Liderul rus intenționează, de fapt, să „epuizeze” resursele și răbdarea Occidentului, despre care Moscova crede că s-a săturat să sprijine Kievul.

Surse de la Kremlin: E prea devreme pentru pace. Militarii i-au promis lui Putin două orașe importante

Un expert media care lucrează cu Kremlinul a confirmat, la rândul său, că este „prea devreme” pentru pace.

„Statul Major General și comandanții militari i-au promis deja lui Putin (orașele) Pokrovsk și Kupyansk. Iar acum sunt lupte aprige acolo. Până când nu vom stabili ferm aceste poziții, nu vom discuta despre linia frontului”, a subliniat una din sursele menționate în relatarea The Moscow Times.

De la întâlnirea dintre Putin și Trump din Alaska, pozițiile părților în conflict nu s-au schimbat fundamental, iar Casa Albă „încă nu are nimic de oferit nici nouă, nici lor”, indică un oficial care lucrează la departamentul de politică internă al președinției ruse.

Acesta a pus sub semnul întrebării posibilitatea organizării unui nou summit între președinții rus și american în Ungaria.

Perspectiva summit-ului s-a îndepărtat din nou, după ce însuși Donald Trump a anunțat că nu vrea „încă o întâlnire irosită”.

Potrivit unei relatări din The Washington Post, în timpul ultimei sale convorbiri telefonice cu Trump, Putin a cerut din nou ca Ucraina să predea Rusiei întregul Donbas, drept condiție pentru a pune capăt luptelor.

În schimb, președintele rus a oferit Kievului părți din regiunile Zaporojie și Herson.

La întâlnirea cu Trump de vinerea trecută, de la Washington, Volodimir Zelenski a respins acest schimb.