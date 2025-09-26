Lukașenko cere să vorbească cu Volodimir Zelenski și susține că are o „propunere bună” pentru el de la Vladimir Putin

Aleksandr Lukașenko. Foto: Getty Images

Aleksandr Lukașenko spune că a cerut să aibă o discuție cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, pe care vrea să-l îndemne să „negocieze” cu Rusia „dacă nu vrea să piardă întreaga Ucraină”.

„Pe masă există o propunere bună privind Ucraina, care a fost transmisă în Alaska lui Donald Trump şi dusă la Washington pentru a fi analizată şi dezbătută. O propunere foarte bună”, a declarat Lukaşenko, vineri, la televiziunea publică rusă, după întâlnirea cu Vladimir Putin.

Lukaşenko, principalul aliat al Kremlinului în război, a adăugat că, dacă Ucraina nu acceptă dialogul, lucrurile „vor fi şi mai grave, ei vor pierde toată țara”.

„Ar fi trebuit să se oprească atunci,în 2022. Ar fi avut controlul asupra întregii părţi de est, cu excepţia Crimeii. Nu s-au oprit şi au pierdut estul. Dacă nu se opresc acum, în opinia mea, vor pierde întreaga Ucraină”, a adăugat el.

Lukașenko, care în timpul întâlnirii cu Putin a ascultat un raport al Statului Major al armatei ruse despre evoluţia războiului în Ucraina, a spus că „mai târziu, va fi foarte dificil să opreşti armata rusă”.

Lukaşenko a comentat, de asemenea, recentele ameninţări ale lui Zelenski de a bombarda Kremlinul şi de a-i forţa pe liderii ruşi să se ascundă în buncăre, spunând că „se poate spune şi declara orice”.

„Ce s-ar întâmpla dacă Kremlinul ar bombarda Bankovaia (sediul preşedinţiei ucrainene)? Volodimir Oleksandrovici (Zelenski - n. red) trebuie să se calmeze”, a avertizat el, adăugând că şi-ar „dori pur şi simplu să vorbească” cu liderul ucrainean.

„Trebuie să vă spun: cred că a sosit momentul să începem consultările”, a mai spus el.