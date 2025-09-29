Lukașenko ironizează avertismentul Poloniei: „Vor să tragă și în elicopterul meu?”

1 minut de citit Publicat la 14:44 29 Sep 2025 Modificat la 14:44 29 Sep 2025

Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, a ironizat avertismentul Poloniei că va doborî aeronavele inamice care intră ilegal în spațiul său aerian. FOTO: Getty Images

Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, a ironizat avertismentul Poloniei că va doborî aeronavele inamice care intră ilegal în spațiul său aerian și a subliniat că un astfel de incident ar putea duce la un conflict militar direct.

„Un răspuns (la astfel de acțiuni) va veni imediat”, a declarat Lukașenko într-un interviu acordat jurnalistului rus Pavel Zarubin pentru mass-media publică.

„Poți spune și face tot felul de lucruri în spațiul public. (…) Să spunem că eu zbor adesea spre pădurea Białowieża, este chiar lângă granița cu Polonia. Oare vor doborî elicopterul președintelui sau un elicopter militar de escortă?”, a întrebat liderul de la Minsk, referindu-se la pădurea situată parțial pe teritoriul Poloniei și parțial în Belarus, scrie Euractiv.

Lukașenko a acuzat statele membre NATO că își sperie propriii cetățeni cu amenințarea reprezentată de Rusia și Belarus. „Să încerce, să tragă. Sau să doboare ceva rusesc deasupra Kaliningradului. Apoi, desigur, va trebui să luptăm. Este asta necesar? Nu”, a adăugat președintele belarus.

Declarațiile liderului de la Minsk vin după ce premierul polonez Donald Tusk a lansat un avertisment dur săptămâna trecută, spunând că Polonia va doborî orice obiect care încalcă spațiul său aerian, inclusiv avioane de luptă rusești.

„Vreau să fiu foarte clar. Vom lua decizia de a doborî drone fără discuții, atunci când acestea ne încalcă teritoriul și zboară deasupra Poloniei. Nu există loc de dezbatere aici”, a spus Tusk într-o conferință de presă.

Tensiunile dintre Polonia, stat membru al NATO, și Belarus, aliat apropiat al Rusiei, s-au intensificat în ultimele luni, pe fondul războiului din Ucraina și al multiplelor incidente la frontierele estice ale alianței.