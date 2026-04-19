Lumea se pregătește pentru o nouă creștere a petrolului peste pragul de 100 de dolari pe baril, după închiderea Strâmtorii Ormuz

Publicat la 13:36 19 Apr 2026

Reînchiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran crește șansele ca petrolul să ajungă iar la peste 100 de dolari/bariil la noapte, când reîncep tranzacţiile din piețele de specialitate, avertizează analiștii.

Posibilitatea ca țițeiul să depășească, din nou, pragul menționat este estimată la aproape 50%.

Sunt date care arată că, de la începutul războiului din Iran, pe 28 februarie, peste 500 de milioane de barili de țiței au fost retrase de pe piața globală.

"Cu alte cuvinte, producția globală de țiței a pierdut 50 de miliarde de dolari de la începutul războiului din Iran, acum 50 de zile.

Este echivalentul cantității de combustibil necesare pentru a alimenta industria maritimă internațională timp de 4 luni", se arată într-o postare The Kobeissi Letter pe X.

Redeschiderea Strâmtorii Ormuz a durat o zi

Vineri, după anunțul privind redeschiderea strâmtorii, prețurile țițeiului Brent au scăzut cu 11%, ajungând la aproximativ 89 de dolari pe baril.

Sortimentul de referință american West Texas Intermediate a înregistrat o corecție cu 12%, ajungând la 84 de dolari, la scurt timp după cotațiile Brent.

Redeschiderea strâmtorii a durat doar o zi.

Sâmbătă, Teheranul a comunicat că închide calea navigabilă, acuzând Statele Unite că mențin blocada asupra porturilor iraniene.

Criza de producție din Orientul Mijlociu se prelungește cu doi ani, spune șeful AIE

Recuperarea producției de energie, pierdută în Orientul Mijlociu din cauza războiului, va dura aproximativ doi ani, a declarat Fatih Birol, șeful Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), într-un interviu acordat săptămâna aceasta cotidianului Neue Zuercher Zeitung.

"Acest lucru va varia de la o țară la alta. În Irak, de exemplu, va dura mult mai mult decât în Arabia Saudită. Cu toate acestea, estimăm că, în total, va dura aproximativ doi ani pentru a ajunge din nou la nivelurile de producție de dinainte de război", a spus Birol, vineri, pentru cotidianul elvețian.

El a adăugat că piața subestimează consecințele unei închideri prelungite a Strâmtorii Ormuz.

Potrivit lui Birol, transporturile de petrol și gaze, care erau deja în tranzit spre destinațiile lor înainte de începerea războiului din Iran, au sosit acum la destinație, atenuând impactul penuriilor.

"Însă nu au fost încărcate noi petroliere în luna martie. Nu au existat noi livrări de petrol, gaze sau combustibili către piețele asiatice. Această gaură devine acum evidentă. Dacă Strâmtoarea Ormuz nu este redeschisă, trebuie să ne pregătim pentru prețuri semnificativ mai mari la energie", a subliniat șeful AIE.