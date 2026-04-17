Criza de producție din Orientul Mijlociu se prelungește cu doi ani, spune șeful AIE: "În martie nu s-au încărcat noi petroliere"

Consercințele războiului asupra producției energetice din Orientul Mijlociu se vor resimți încă doi ani, spune șeful Agenției Internaționale pentru Energie. Foto: Getty Images

Recuperarea producției de energie, pierdută în Orientul Mijlociu din cauza războiului, va dura aproximativ doi ani, a declarat Fatih Birol, șeful Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), într-un interviu acordat cotidianului Neue Zuercher Zeitung, citat de Agerpres.

"Acest lucru va varia de la o țară la alta. În Irak, de exemplu, va dura mult mai mult decât în Arabia Saudită. Cu toate acestea, estimăm că, în total, va dura aproximativ doi ani pentru a ajunge din nou la nivelurile de producție de dinainte de război", a spus Birol, vineri, pentru cotidianul elvețian.

El a adăugat că piața subestimează consecințele unei închideri prelungite a Strâmtorii Ormuz.

Potrivit lui Birol, transporturile de petrol și gaze, care erau deja în tranzit spre destinațiile lor înainte de începerea războiului din Iran, au sosit acum la destinație, atenuând impactul penuriilor.

Șeful AIE: În martie nu au fost încărcate noi petroliere în Orientul Mijlociu

"Însă nu au fost încărcate noi petroliere în luna martie. Nu au existat noi livrări de petrol, gaze sau combustibili către piețele asiatice. Această gaură devine acum evidentă. Dacă Strâmtoarea Ormuz nu este redeschisă, trebuie să ne pregătim pentru prețuri semnificativ mai mari la energie", a subliniat șeful AIE.

Întrebat dacă agenția sa ar putea decide o nouă eliberare de petrol din a rezervele strategice, după o mișcare similară din martie, Birol a răspuns că AIE este gata să acționeze imediat și decisiv.

"Nu am ajuns încă acolo, însă, cu siguranță, analizăm o astfel de măsură", a explicat el.

Agenția Internațională a Energiei este principalul organism de consiliere pe probleme energetice al celor mai dezvoltate 29 de state.

A fost înființată ca răspuns la primul șoc petrolier din 1973 - 1974, pentru a coordona eliberarea de țiței din stocurile de rezervă.

Acțiuni coordonate de scoatere de petrol din rezervele strategice au fost efectuate doar de cinci ori până la mișcarea din martie: de două ori ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina în 2022 și, înainte de aceasta, în urma întreruperilor de aprovizionare din Libia, a uraganului Katrina și în timpul primului Război din Golf.

Șase săptămâni până ce Europa rămâne fără combustibil pentru avioane

Într-un alt interviu pentru Associated Press, șeful AIE a estimat că Europa mai are combustibil pentru avioane încă, cel mult, șase săptămâni.

El a evocat anulări de zboruri "în curând", dacă aprovizionarea cu petrol rămâne blocată de războiul din Iran.

Vor fi prețuri mai mari la benzină, prețuri mai mari la gaze, prețuri mari la electricitate, a exemplificat Birol, adăugând că unele părți ale lumii vor fi mai afectate decât altele.

"Prima linie o reprezintă țările asiatice, care se bazează pe energia din Orientul Mijlociu", a continuat șeful AIE, nominalizând Japonia, Coreea, India, China, Pakistan și Bangladesh.

Potrivit lui Fatih Birol, "vin apoi la rând Europa și America".

"Vă pot spune că, dacă Strâmtoarea Ormuz nu este redeschisă pentru Europa, în curând vom auzi vestea că unele dintre zborurile din orașul A către orașul B vor fi anulate din cauza lipsei de combustibil pentru avioane", a conchis el.