„Lumea va fi uimită”. Șefii armatei iraniene se pregătesc de reluarea războiului cu SUA. Ce noi ținte sunt vizate

Iran a semnalat o nouă doctrină militară mai ofensivă care sugerează că nu va aștepta să fie atacat și ar putea chiar să lanseze lovituri preventive. În imagine: efectele atacurilor cu rachete lansate de rebelii Houthi, susținuți de Iran, asupra unui convoi care transporta armament din Arabia Saudită în Yemen. Foto: Profimedia Images

Iranul dă semne că se pregătește pentru un nou conflict cu Statele Unite, iar oficialii de la Teheran au lansat amenințări publice împotriva Washingtonului și aliaților săi, în încercarea de a-l descuraja pe președintele SUA Donald Trump să relanseze actualul conflict din Orientul Mijlociu, informează CNN.

În ultima lună, comandanții militari iranieni au precizat că Iranul și-a făcut noi stocuri de arme noi, gata să fie folosite împotriva unor ținte din afara regiunii, în cazul în care SUA reiau ostilitățile. Noile atacuri ale Iranului vor include tăierea cablurilor submarine de internet, lovirea centrelor de date AI și atacarea facilităților regionale de petrol și gaze.

„Lumea va fi uimită”, a spus purtătorul de cuvânt al Gardienilor Revoluției din Iran, Hossein Mohebbi, la sfârșitul lunii trecute. „Avem noi ținte care nu au fost încă atacate”, a adăugat el.

După aproape nouă luni după ce SUA și Israelul au lansat atacuri aeriene împotriva Iranului, conflictul a ajuns într-un impas. Ambele părți au declarat victoria - regimul de la Teheranul prezintă drept dovadă propria sa supraviețuire, în vreme ce administrația Trump indică daunele și distrugerile provocate regimului și armatei iraniene.

„Războiul nu s-a terminat”, a spus Mohebbi. „Corpul Gardienilor Revoluției Islamice s-a pregătit pentru un război de lungă durată”.

Iranul plănuiește o nouă doctrină militară mai ofensivă care sugerează că nu va aștepta să fie atacat și ar putea chiar să lanseze lovituri preventive. Săptămâna trecută, conturile de social media ale Gardienilor Revoluției au raportat că Iranul a desfășurat exerciții militare în întreaga țară, inclusiv lansarea a 30 de rachete balistice dintr-o dată.

Totodată, armata SUA a dezvoltat noi planuri de atac care prevăd inclusiv folosirea așa-numitei „Mame a Tuturor Bombelor” - cea mai mare bombă non-nucleară din arsenalul cunoscut al Pentagonului - pentru a viza infrastructura energetică iraniană și siturile nucleare.

Armata americană și-a mutat deja în această lună toate bombardierele cu rază lungă de acțiune staționate în Regatul Unit, înapoi la bazele lor din SUA. Cu câteva zile înainte de această mutare, guvernul britanic arestase mai multe persoane în legătură cu un presupus complot iranian care viza baza aeriană din Marea Britanie unde erau staționate bombardierele americane.

În plus, pentru a-și crește șansele de a lovi țintele, Iranul ar putea să lanseze mai multe roiuri sofisticate și coordonate de drone dotate cu AI, echipate cu camere și legături de date care pot comunica între ele, ajusta traiectoriile de zbor și viteza pentru a evita bruiajul și apărarea aeriană.

În conflictul cu SUA, ranul a lansat peste 2.500 de rachete și drone doar asupra Emiratelor Arabe Unite, mai mult decât asupra oricărei alte țări, inclusiv Israelului. Abu Dhabi a interceptat aproape toate proiectilele, conform cifrelor Ministerului Apărării din EAU.