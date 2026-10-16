Trump spune că n-are de gând să atace nuclear Iranul dar nu exclude să folosească „Mama Tuturor Bombelor”

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu va folosi arme nucleare în Iran, dar nu exclude să atace cu aşa-numita „Mamă a Tuturor Bombelor” (Massive Ordnance Air Blast Bomb/MOAB), cea mai mare bombă non-nucleară din arsenalul cunoscut al Pentagonului, relatează, vineri, EFE, citată de Agepres.

Într-un interviu pentru Newsmax, un canal de propagandă MAGA, joi seara, Donald Trump a negat că ar intenționa să lanseze o invazie terestră a Iranului, ceva ce ar putea atrage SUA într-un conflict mult mai imprevizibil şi riscant în Orientul Mijlociu.

„Nu voi folosi arma nucleară. Nu avem de ce să o facem”, a afirmat Trump în interviu, după ce CNN a dezvăluit că SUA intenţionează să lanseze cea mai mare bombă non-nucleară împotriva Iranului după alegerile din 3 noiembrie.

„Mama tuturor bombelor nu este nucleară. Este o bombă extrem de mare, e ca o mică bombă nucleară”, a explicat Trump, care nu a dezminţit informaţiile CNN şi nici nu a clarificat dacă a autorizat utilizarea ei.

CNN a informat joi că Pentagonul are pregătite planuri pentru a folosi potenţial MOAB - sau GBU-43/B - împotriva infrastructurii energetice şi nucleare a regimului iranian, în cazul în care Donald Trump ar autoriza reluarea atacurilor în Orientul Mijlociu.

Utilizarea MOAB ar reprezenta o escaladare gravă a conflictului cu Iranul, iar bomba este într-atât de mare încât necesită să fie lansată din avioane lente de transport militar Hercules, ceea ce impune sprijin aerian şi o planificare delicată.

Întrebat dacă ia în considerare desfăşurarea de trupe la sol în Iran, adică o invazie terestră a țării, Trump a declarat: „Nu, nu văd” această posibilitate.