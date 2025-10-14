Lupte de stradă la Udine înaintea meciului Italia-Israel. Demonstranții pro-Palestina s-au bătut cu polițiștii

Protestatarii au aruncat mai multe obiecte către polițiști, iar forțele de ordine au răspuns cu gaze lacrimogene. Foto: Captură video

Momente de tensiune în piața Primo Maggio din Udine, în orele dinaintea meciului Italia-Israel. O parte dintre manifestanți au încercat să forțeze cordonul de poliție pentru a se îndrepta spre stadion, ceea ce a dus la confruntări violente și la intervenția forțelor de ordine cu tunuri de apă și gaze lacrimogene, scrie Rai News.

Potrivit presei italiene, o parte dintre protestatari, în timp ce restul grupului manifesta pașnic, a încercat inițial să spargă barajul de la zona „Grazie”.

Tentativa a fost oprită de serviciul de ordine al organizatorilor, însă protestararii s-au regrupat și s-au deplasat rapid spre Viale della Vittoria, în zona liceului „Sello”, unde un camion cu tun de apă a fost trimis pentru a dispersa mulțimea.

Momenti di tensione ad #Udine dove è in corso la #partita Italia-Israele. Alcuni #manifestanti pro pal hanno sollevato transenne per colpire i blindati delle forze dell'ordine che hanno risposto con lancio di lacrimogeni e idranti.#Tg1 pic.twitter.com/AE6aoiycsH — Tg1 (@Tg1Rai) October 14, 2025

Protestatarii au aruncat mai multe obiecte către polițiști, iar forțele de ordine au răspuns cu gaze lacrimogene.

În urma incidentelor, un jurnalist a fost rănit și transportat la spital, iar un agent de poliție a suferit la rândul său leziuni ușoare. Presa locală relatează și despre cel puțin o reținere în rândul manifestanților.

Estimările privind participarea diferă semnificativ: organizatorii vorbesc despre 15.000 de persoane, în timp ce autoritățile indică o cifră de 8.000–9.000 de participanți.

Manifestarea, organizată la câteva ore înaintea partidei internaționale, s-a desfășurat pe fondul tensiunilor generate de conflictul israeliano-palestinian.

Apel la calm din partea primarului

Primarul din Udine, Alberto Felice De Toni, a lansat un apel la rațiune, exprimându-și speranța că eliberarea ostaticilor și încetarea focului vor contribui la calmarea spiritelor.

„Sperăm că eliberarea ostaticilor și armistițiul îi vor liniști chiar și pe cei mai înfierbântați”, a declarat edilul într-o intervenție televizată preluată de agenția AGI.