Macron convoacă un Consiliu de Apărare pentru a discuta crizele din Iran și Groenlanda: "Consecințele în cascadă ar fi fără precedent"

1 minut de citit Publicat la 00:26 15 Ian 2026 Modificat la 00:26 15 Ian 2026

Foto: Profimedia Images

Emmanuel Macron va convoca joi Consiliul Național de Apărare, în contextul amplificării tensiunilor din Iran și a amenințărilor administrației Trump cu privire la anexarea Groenlandei.

Consiliu Național de Apărare va avea loc joi, 15 ianuarie, pentru a face bilanțul celor mai recente evoluții ale manifestațiilor din Iran. În cadrul acestei reuniuni, care va avea loc la Palatul Élysée, va fi abordată și problema Groenlandei – asupra căreia Donald Trump își manifestă interesul. Miniștrii și liderii militari relevanți vor fi prezenți la această reuniune a Consiliului de Apărare, anunță presa franceză.

Donald Trump își afirmă de săptămâni întregi intențiile asupra teritoriului strategic și bogat în minerale, susținând că insula este vitală pentru securitatea SUA.

„Nu subestimăm declarațiile lui Donald Trump despre Groenlanda”, a declarat președintele francez în Consiliul de Miniștri de miercuri.

„Dacă suveranitatea unei țări europene și aliate ar fi afectată, consecințele în cascadă ar fi fără precedent”, a declarat Emmanuel Macron, potrivit Le Monde.

„Franța urmărește situația cu cea mai mare atenție și va acționa în deplină solidaritate cu Danemarca și suveranitatea sa”, a adăugat el.

Donald Trump spune că SUA ar trebui să dețină insula pentru a împiedica Rusia sau China să o ocupe. „NATO ar fi mult mai eficientă și formidabilă cu Groenlanda în mâinile SUA”, a adăugat el miercuri pe rețeaua Truth, afirmând, de asemenea, că este o necesitate „vitală” pentru proiectul lor de apărare antirachetă.

Franța se numără printre statele europene care au anunțat că vor trimite misiuni militare în Groenlanda pentru întărirea securității insulei arctice.

Terminalele Eutelsat ar putea fi trimise în Iran

Franța analizează trimiterea de terminale Eutelsat în Iran pentru a permite conectivitatea la internet prin satelit pentru cetățeni, în contextul întreruperii de către regimul de la Teheran a internetului, potrivit CNN.

Eutelsat este un operator de sateliți cu sediul la Paris, care deține o flotă de sateliți pe orbită joasă a Pământului, care pot oferi servicii de internet din spațiu.

Filiala OneWeb a Eutelsat este un concurent al Starlink al lui Elon Musk.

Ca răspuns la o întrebare din partea parlamentarilor despre posibilitatea de a trimite Eutelsat în Iran pentru a sprijini societatea civilă, ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a declarat miercuri: „Explorăm toate opțiunile, iar cea pe care ați menționat-o se numără printre ele.”