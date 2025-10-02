Macron îndeamnă la doborârea dronelor care încalcă spațiul european: "Transmitem un mesaj clar: pot fi distruse, punct"

Emmanuel Macron, președintel Franței. sursa foto: Hepta

Președintele francez afirmă că Europa are nevoie de o abordare mai dură față de Rusia, doborând dronele care încalcă spațiul aerian european și atacând navele flotei din umbră ale Moscovei. Macron și alți lideri europeni au cerut, la summit-ul de la Copenhaga, mai multe sancțiuni împotriva Rusiei, cu accent pe sectorul energetic, și au subliniat că Ucraina se află în prima linie într-un război hibrid tot mai extins împotriva Europei, conform independent.co.uk.

Macron i-a îndemnat pe cei peste 40 de lideri prezenți la summitul Comunității Politice Europene să își protejeze pur și simplu interesele, fără a-și semnala intențiile Rusiei.

„Cred că principalul răspuns ar trebui să fie mai multă imprevizibilitate și mai multă ambiguitate strategică”, a spus el.

„Este foarte important să avem un mesaj clar: dronele care ar încălca teritoriile noastre își asumă doar un risc mare. Pot fi distruse, punct”, a spus el. „Nu suntem aici pentru a oferi o notificare completă. Vom face ceea ce trebuie să facem.”

Macron a indicat o decizie a autorităților franceze de a opri un petrolier de pe lista de sancțiuni a flotei din umbră a Uniunii Europene și de a reține doi membri ai echipajului său, ca o modalitate eficientă de acțiune. Experții navali cred că nava ar fi putut fi implicată în zboruri cu drone deasupra Danemarcei.

România vrea să fabrice drone alături de Ucraina

Ionuţ Moşteanu a transmis, joi, după şedinţa de la Guvern, că ţara noastră ar urma să fabrice drone în parteneriat cu Ucraina, având în vedere nivelul tehnologic ridicat la care a ajuns Kievul în acest domeniu, în contextul războiului cu Rusia. "Obiectivul este să finanțăm pe SAFE un proiect de producţie de drone", a afirmat Ionuț Moşteanu.

"Ucrainenii sunt printre liderii mondiali în ce înseamnă producție de drone. Nevoia i-a obligat să fie inovativi. Vrem să beneficiem de aceste inovaţii. Obiectivul este să finanțăm pe SAFE un proiect de producţie de drone. Dorim să finalizăm aceste discuţii cu un joint ventures între România şi Ucraina în producţia de drone", a declarat Moşteanu, care a adăugat:

"Legat de drone, toată lumea vorbește despre drone, toată lumea are câte o soluţie. Există o particulariate: acum 3 ani de zile nu discuta nimeni despre drone. Iată cât de repede se schimbă lucrurile. Dronele sunt un tip de echipament care nu rentează să le ţii pe stoc. O dronă care acum este bună, peste 3 luni de zile s-ar putea să nu mai ce să faci cu ea, pentru că e depăşită de tehnologie. Creierul unei drone este cel mai important. Aici este o cursă în care şi noi ca ţară aş vrea să avem un cuvânt de spus".

Ce este şi cum va funcţiona "Drone Wall"

Comisia Europeană, alături de Uniunea Europeană, lucrează la elaborarea unei „Foi de parcurs pentru pregătirea de apărare”, a declarat o sursă pentru CNN. Foaia de parcurs va include patru proiecte de apărare, inclusiv zidul împotriva dronelor.

Inițiativa „zidul dronelor” nu ar fi un zid fizic, ci o rețea stratificată de sisteme de detectare și interceptare, bazându-se pe capacitățile anti-drone ale fiecărui membru al UE.

Ideea a fost anunțată în contextul în care mai multe țări europene au raportat incursiuni în spațiul lor aerian, majoritatea îndreptând degetul spre Rusia. Kremlinul neagă implicarea.

„Europa trebuie să ofere un răspuns puternic și unit la incursiunile Rusiei cu drone la frontierele noastre”, a declarat marți Ursula von der Leyen.