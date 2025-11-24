Macron plănuieşte să introducă, în Franţa, serviciul militar voluntar. Cât ar dura şi ce sume ar primii recruţii

Emmanuel Macron, preşedintele Franţei. Sursa foto: Getty Images

Serviciul militar voluntar ar putea fi introdus în curând, în Franţa, pe fondul amenințărilor venite dinspre Rusia. Președintele Emmanuel Macron ar urma să anunţe decizia joi, 27 noiembrie, conform Le Figaro. „Franța trebuie să rămână o țară puternică, cu o armată puternică”, a spus Macron la summitul G20. Armata voluntară din Franţa ar dura 10 luni și ar fi remunerată cu câteva sute de euro pe lună.

În timp ce țările scandinave și statele baltice au menținut sau au reinstaurat serviciul militar obligatoriu în ultimii ani, Franța a suspendat serviciul militar obligatoriu în 1997.

„În lumea în care trăim, o lume a incertitudinii și a tensiunilor crescânde, dacă vrem cu adevărat să fim în siguranță, trebuie să-i descurajăm pe alții.. Franța trebuie să continue să fie o națiune puternică, cu o armată puternică", a afirmat Macron la summitul G20.

Conform primelor scenarii, planul Franţei prevede recrutarea a între 10.000 și 50.000 de persoane pe an. Armata voluntară ar dura 10 luni și ar fi remunerată cu câteva sute de euro pe lună.

Germania trimite chestionare tinerilor

Recent, Germania a convenit asupra unor reforme privind serviciul militar. Toți cetățenii cu vârsta de 18 ani vor primi un chestionar pentru a evalua motivația și aptitudinea pentru serviciu militar. Tinerii născuți după 1 ianuarie 2008 vor fi obligați să se supună unui examen medical.

Serviciul militar va rămâne voluntar. Cu toate acestea, dacă nu se atinge numărul necesar de voluntari, Germania poate introduce o așa-numită obligație militară, iar recruţii vor fi selectați prin tragere la sorți. Un vot asupra acestei măsuri este programat pentru decembrie.

Pentru a consolida atragerea voluntarilor, proiectul din Germania include noi stimulente: un salariu lunar de 2.600 de euro, o subvenție pentru obținerea permisului de conducere auto sau camion după un an de serviciu și un nou statut pentru voluntarii cu vechime în serviciu.

Propunerea de compromis stabilește, de asemenea, un obiectiv legal de creștere a numărului de soldați între 255.000 și 270.000, plus aproximativ 200.000 de rezerviști, în conformitate cu angajamentele Germaniei față de NATO și revizuit de două ori pe an de către Parlament. În prezent, Germania are aproximativ 182.000 de soldați.