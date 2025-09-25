MAE acuză Marea Britanie de discriminare, după ce 47 de infractori români au fost filmați și dați la TV în timp ce erau expulzați

ITV News a difuzat mai multe imagini din momentul expulzării românilor. Foto: ITV News

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a venit joi cu precizări în legătură cu zborul de tip charter organizat de către autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru returnarea unor cetățeni români. Potrivit Agerpres, Ministerul a transmis că "România a fost singularizată în problematica zborurilor de retrimitere", subliniind că că această singularizare "are potențialul de a declanșa discriminare, discurs instigator la ură și narațiuni negative îndreptate către întreaga comunitate românească". Miercuri, Marea Britanie a extrădat 47 de români, pe care i-a trimis înapoi în România cu avionul dar şi cu carduri cu până la 2.000 de lire sterline. Aceştia au fost filmaţi şi daţi la TV de ITV News.



''Zborurile de retrimitere din Regatul Unit către România se efectuează în baza acordului bilateral în domeniul afacerilor interne privind readmisia persoanelor, semnat în 2003, și nu reprezintă un mecanism nou. Cu cea mai recentă dintre aceste curse au fost reîntoarse în România exclusiv persoane cu cetățenie română. Acest zbor nu este primul de acest tip și reprezintă un instrument utilizat frecvent de autoritățile britanice pentru a evita reținerea cetățenilor români pe teritoriul britanic mai mult decât este necesar'', a explicat MAE, într-un comunicat de presă transmis Agerpres.



Potrivit sursei citate, alte variante pentru o returnare rapidă sunt programele de plecare voluntară precum Early Removal Scheme (ERS), Facilitated Return Scheme (FRS) şi Voluntary Return Scheme (VRS).

''MAE consideră că este regretabil și îngrijorător faptul că România a fost singularizată în problematica zborurilor de retrimitere, acestea fiind organizate de Home Office către multiple destinații. În același timp, este regretabil că prin invitarea unui jurnalist (conform declarației jurnalistului ITV) acest zbor a fost scos din context și exploatat negativ. Singularizarea României în problematica zborurilor de deportare are potențialul de a declanșa discriminare, discurs instigator la ură și narațiuni negative îndreptate către întreaga comunitate românească, iar MAE își exprimă profunda îngrijorare în această privință. Aceste mesaje au fost transmise de către autoritățile române și autorităților britanice'', au declarat reprezentanții MAE.

Conform ministerului, vasta comunitate românească din Regatul Unit este una bine integrată, aducând contribuții semnificative la economia și viața socială.



''Este de așteptat ca la o comunitate atât de extinsă - 1,3 milioane de cetățeni români cu statut de rezidență (EUSS) - să existe statistic și excepții cu activități ilegale. Totodată, modul în care a fost prezentat acest zbor de retrimitere din septembrie nu reflectă nivelul general al relațiilor bilaterale, care este unul foarte bun în toate celelalte domenii de cooperare'', a punctat MAE.

Marea Britanie a expulzat 47 de persoane care inițial au venit legal în Marea Britanie, dar apoi au comis infracțiuni, inclusiv furturi, infracțiuni sexuale şi crime. Infractorii au fost condamnați la pedepse cu închisoarea, fiind transportați în România în vederea executării sentinței.

La bordul avionului, celor expulzați li s-au înmânat carduri cu până la 2.000 de lire sterline, după ce au fost de acord să-și ispășească pedeapsa în țara de origine.