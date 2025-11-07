Mai multe persoane de la baza militară Andrews, unde Trump a fost miercuri, s-au îmbolnăvit după ce au primit un pachet suspect

Mai multe persoane de la baza militară Andrews, unde Trump a fost miercuri, s-au îmbolnăvit după ce au primit un pachet suspect. FOTO: Getty Images

Un pachet suspect a fost livrat joi la o bază militară americană din Maryland, incident în urma căruia mai multe persoane s-au îmbolnăvit și au fost transportate la spital, potrivit informațiilor obținute de CNN.

Potrivit unui comunicat emis de Joint Base Andrews, aflată în apropierea Washingtonului, D.C., o clădire de pe bază a fost evacuată după ce o persoană a „deschis un pachet suspect”.

„Ca măsură de precauție, clădirea și cea adiacentă au fost evacuate, iar zona a fost izolată”, se arată în comunicat. „Echipele de intervenție ale Joint Base Andrews au fost trimise la fața locului, au stabilit că nu există amenințări imediate și au predat cazul Biroului de Investigații Speciale. Ancheta este în desfășurare.”

Mai multe persoane au fost transportate la Centrul Medical Malcolm Grove, aflat în incinta bazei, după ce pachetul a fost deschis. Conform a două surse apropiate anchetei, în pachet se afla o pulbere albă de natură necunoscută.

Una dintre surse a declarat că testele preliminare efectuate de echipa HAZMAT nu au indicat prezența unor substanțe periculoase, însă investigația continuă. Echipa HAZMAT a părăsit zona joi seara.

Deocamdată nu se cunosc detalii despre starea de sănătate a persoanelor care erau în apropiere în momentul incidentului.

Încăperea în care a fost deschis plicul, situată într-o clădire care găzduiește Centrul de Pregătire al Gărzii Aeriene Naționale, rămâne închisă.

Anchetatorii evaluează, de asemenea, materiale cu caracter propagandistic care au fost găsite în interiorul pachetului, au precizat cele două surse.

Joint Base Andrews este baza militară prin care trec în mod regulat demnitari de rang înalt, precum președintele, vicepreședintele și membrii Cabinetului, în cadrul deplasărilor oficiale. Președintele Donald Trump s-a aflat la Joint Base Andrews miercuri.

Centrul de Pregătire al Gărzii Aeriene Naționale funcționează ca legătură între Biroul Gărzii Naționale și unitățile Gărzii Aeriene Naționale din fiecare stat și teritoriu.