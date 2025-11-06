Mai multe zboruri de pe un aeroport din Goteborg au fost anulate, după ce o dronă suspectă a apărut în zonă

1 minut de citit Publicat la 23:56 06 Noi 2025 Modificat la 23:56 06 Noi 2025

Mai multe zboruri de pe un aeroport din Goteborg au fost anulate, după ce o dronă suspectă a apărut în zonă. Sursa foto: Hepta

Zborurile dinspre și spre aeroportul suedez Göteborg Landvetter au fost perturbate, joi seară, după ce a apărut o dronă suspectă în apropierea acestuia. „Spațiul aerian a fost închis din cauza indiciilor despre o posibilă dronă”, a declarat Susanne Norman, directoarea de operațiuni a operatorului aeroportuar suedez Swedavia, conform Kiev Post.

Traficul aerian a fost oprit la scurt timp după ce una sau mai multe drone au fost observate în jurul orei 19:00. Ultimul avion care a decolat a fost un zbor Wizz Air spre Gdansk, care a decolat la ora 19:18.

24 de zboruri au fost anulate, în total.

Drone neautorizate în Europa

De când 19 drone au intrat în spațiul aerian al Poloniei prin Belarus pe 10 septembrie, dintre care doar patru au fost doborâte, Europa a fost afectată de apariția neautorizată a dronelor pe cerul său.

Mii de pasageri au avut călătoriile perturbate de riscul de siguranță reprezentat de dronele observate în apropierea aeroporturilor din Suedia, Norvegia, Belgia, Danemarca și Germania.

Dronele au apărut, de asemenea, în apropierea infrastructurii cruciale și a unor situri militare sensibile. Vineri și sâmbătă, acestea au fost din nou văzute plutind deasupra bazei aeriene Kleine Brogel din Belgia - despre care se crede de mult timp că găzduiește arme nucleare americane.

Moscova a negat orice implicare în incidente. Cu toate acestea, oficialii NATO consideră, se pare, incursiunile aeriene ca parte a războiului hibrid al Rusiei împotriva Europei.

NATO desfășoară în România sistemul anti-dronă american Merops

Polonia și România vor desfășura un nou sistem de arme pentru a se apăra de dronele rusești, după o serie de incursiuni în spațiul aerian al NATO din ultimele luni, care au scos la iveală vulnerabilitățile Alianței și au sporit tensiunile în Europa.

Sistemul american Merops, suficient de compact pentru a fi transportat în bena unei camionete de dimensiuni medii, poate detecta și intercepta drone folosind inteligență artificială, chiar și atunci când comunicațiile prin satelit sau semnalele electronice sunt bruiate.