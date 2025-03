Mai mulți experți FSB din Rusia au ajuns în Serbia. Vor să afle dacă a fost folosită o armă sonică împotriva protestatarilor

Experţi ai Serviciului Federal de Securitate al Rusiei au sosit în Serbia pentru o investigație în legătură cu presupusa utilizare a unei arme sonice împotriva manifestanţilor la Belgrad la începutul acestei luni, a declarat sâmbătă preşedintele sârb, respingând încă o dată aceste acuzaţii drept „minciuni”, scrie AFP, citată de Agerpres.

Între 100.000 şi 300.000 de persoane au participat pe 15 martie la manifestaţia anticorupţie organizată de studenţi la Belgrad, cea mai importantă de la prăbuşirea acoperişului unei gări anul trecut, care a făcut 16 morţi şi a declanşat o mişcare de protest la nivel naţional.

Manifestaţia, în mare parte paşnică, a fost întreruptă după ce un zgomot necunoscut a provocat o scurtă panică în unele cartiere.

Imagini difuzate pe reţelele sociale au arătat grupuri de persoane care se împrăştie brusc din motive necunoscute, ceea ce a dat naştere la supoziţii că ar fi fost vizate de o armă sonică sau „tun acustic”, un dispozitiv militar folosit pentru a dispersa mulţimea.

BREAKING:



The Serbian police just used a LRAD sonic cannon against the student protesters in Belgrade while they were holding their 15 minutes of silence.



LRAD is an acoustic weapon that fires a targeted "beam" of sound at very high volume, up to 160 dB. pic.twitter.com/3LYP41jzmj