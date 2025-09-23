Mai mulți primari din Botoșani se dau singuri în judecată ca să-și mărească salariile și cer despăgubiri

Foto: Getty Images

Mai mulți primari din Botoșani și-au dat în judecată propriile administrații și cer să le fie crescute salariile, relatează botosaninews.ro, marți. Conform sursei citate, 17 edili au acționat în instanță primăriile pe care le conduc dar și pe ei înșiși pentru a-și crește salariile.

Acțiunea de la Tribunalul Botoșani a fost deschisă de Sindicatul Național al Salariaților din Comunele și Orașele din România, împreună cu Asociația Comunelor din România și cu cei 17 primari și 251 de salariați ai primăriilor care vor salarii mai mari.

Ei cer, conform sursei citate, „refacerea ierarhizării pe verticală a grilelor de salarizare ce vizează personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarul, funcționarilor publici și personalul contractual, precum și demnitari (primari și viceprimari), cu toții constituind ril unică de salarizare în fiecare primărie în parte, ierarhizare care a fost afectată în perioada 1 ianuarie 2022- 1 ianuarie 2025, prin cele șase majorări succesive ale salariului de bază minim brut pe țară”.

Semnatarii acțiunii sunt primari i din comunele Albești, Blândești, Broscăuți, Cordăreni, Corlăteni, Cristinești, Dersca,Durnești, George Enescu, Hudești, Leorda,Mileanca, Păltiniș, Răuseni, Santa Mare, Suharău, Todireni, Vorniceni și orașul Săveni.

„Nu se pot face servicii de calitate pe salarii atât de mici”

Conform HotNews, liderii de sindicat și primarii se plâng că creșterea salariului minim a „dezechilibrat” grilele de salarizare din primării.

„Dacă mă întrebați pe mine, salariile sunt foarte mici. Nu se pot face servicii de calitate pe salarii atât de mici”, a motivat unul dintre primarii PNL citați de HotNews.

Un alt primar, de la PSD de această dată, spune că e de acord cu acțiunea pentru că „mi-au plecat trei oameni până acum din cauza asta”.

Președintele SCOR, Dan Cârlan, spune că situația este una în care „podeaua a urcat și tavanul a stat pe loc”.

„Prin cele șapte «Ordonanțe Trenuleț» adoptate din 2019 până astăzi au fost înghețate și salariile viceprimarilor, așa că și restul grile să înghețată”, a motivat el, spunând și că dacă crește salariul minim pe economie, trebuie crescute și salariile funcționarilor.

Funcționarii cer despăgubiri de 20.495 de lei, despre care spun că este cuantumul pe care salariații l-ar fi pierdut în 3 ani, cât timp nu a fost actualizată grila de salarizare. Primarii și viceprimarii cer prejudicii de 22.335 lei.

„Este o acțiune colectivă pe care o întreprindem în absolut toată țara, în toate județele. Are la bază o decizie a Înaltei Curți de Casație de Justiție”, mai spune Dan Cârlan.

Ce spun primarii care apar ca reclamanți

Dorina Tiron (PNL), primăriță în comuna Broscăuți din Botoșani spune că nu cunoaște problema și că n-a semnat să apară pe lista de reclamanți. Spune și că, dacă angajații ei au ales să o dea în judecată, e dreptul lor și că „justiția va face dreptate”.

„Dacă mă întrebați pe mine, salariile sunt foarte mici. Nu se pot face servicii de calitate pe salarii atât de mici”, a declarat ea pentru HotNews.

Cristian Cîmpanu, primarul PSD din Albești spune că nu e de acord cu acțiunea, dar că ea a fost „forțată” de sindicat. „Am fost cam prins cumva într-o conjunctură, trebuie să mă documentez”, a spus el.

Întrebat cu privire la faptul că și-a dat singur administrația în judecată, Cîmpanu spune că nu a fost de acord și că „i s-a spus altceva” când a dat semnătura.

„Trebuie să fac o cerere azi. Mi-e și rușine să vă spun, eu n-am semnat împuternicire”.

Cristian Dumitraș, primarul PSD din Cordăreni a precizat și care sunt, în opinia sa, salariile mult prea mici încasate la primăriile din Botoșani – el spune că i-au plecat operatorul de rol (salariu de 3.600 lei net) și consilierul principal, care a plecat la Casa de Pensii, unde obține un salariu net de 6.700 lei.

El spune că majoritatea angajaților din primăria sa sunt plătiți cu între 2.600 și 3.300 lei.

„Vin și îmi spun: «mai bine mă duc două ori pe an la strâns sparanghel, și nu mai îmi trebuie să stau la primăria Cordăreni». Am scos postul la concurs și n-a venit nimeni. Întâi sună: «Care-i salariul?». Le zic 3.300, 3.600…. «A, mulțumesc…»”, continuă primarul.