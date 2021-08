Mai mulți români sunt prinși în mijlocul uraganului Grace, care mătură Mexicul și a devastat Haiti

Uraganul Grace care a răvășit Caraibe, inclusiv Haiti, a ajuns pe coasta de est a Mexicului. La Cancun, stațiune preferată și de români, au fost rafale de vânt de 120-140 de kilometri pe oră.

Furtuna va ajunge în Peninsula Yucatan joi dimineață, a declarat Centrul Național pentru Uragane.

Miercuri seara, Grace se afla la 273 de kilometri est de Tulum, Mexic.

O avertizare de uragan este în vigoare pentru Peninsula Yucatan de la Cancun la Punta Herrero, inclusiv Cozumel.

Video from Cancun early this morning is hurricane Grace passes to the south of there. Video from Jon Adams pic.twitter.com/Za9alpFoVH