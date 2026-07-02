Mai sângeros decât Stalingradul: Numărul victimelor în războiul Rusiei împotriva Ucrainei a ajuns la 2 milioane

Rusia a suferit aproximativ 1,4 milioane de pierderi militare – morți, răniți și dispăruți. Sursă foto: Getty Images

Decizia Rusiei de a lansa o invazie pe scară largă în Ucraina a costat până acum țara aproximativ 450.000 de vieți, potrivit unui nou studiu care estimează că numărul total al victimelor războiului a depășit 2 milioane, potrivit CNN.

Cercetarea realizată de Center for Strategic and International Studies (CSIS) estimează că Rusia a suferit aproximativ 1,4 milioane de pierderi militare – morți, răniți și dispăruți –, un bilanț uriaș care reprezintă aproximativ 1% din populația țării.

Pierderile nu sunt distribuite uniform pe teritoriul Rusiei, regiunile mai sărace și minoritățile etnice înregistrând rate semnificativ mai ridicate ale victimelor. În presa rusă de opoziție apar tot mai frecvent relatări despre sate mici și izolate în care populația masculină a fost practic decimată.

Potrivit studiului, Rusia nu mai reușește în prezent să recruteze soldați noi în același ritm în care îi pierde pe cei aflați pe front. „Aceste cifre sunt uluitoare”, afirmă Seth G. Jones și Riley McCabe, autorii studiului. „Numărul militarilor ruși uciși în Ucraina este de peste patru ori mai mare decât totalul militarilor americani morți în toate războaiele purtate de SUA după al Doilea Război Mondial și de peste nouă ori mai mare decât totalul victimelor militare sovietice și ruse din toate conflictele desfășurate după cel de-Al Doilea Război Mondial.”

În același timp, Ucraina ar fi înregistrat între 525.000 și 625.000 de victime, dintre care între 125.000 și 150.000 de militari uciși. Nici Rusia, nici Ucraina nu publică date oficiale privind pierderile de război, însă cele mai recente estimări ale CSIS sunt, în linii mari, în concordanță cu evaluările occidentale. Jones și McCabe susțin că, din perspectiva pierderilor, războiul devine mult mai costisitor pentru Rusia decât pentru Ucraina.

Potrivit acestora, în prima jumătate a acestui an raportul pierderilor a ajuns probabil la aproape opt la unu, ceea ce înseamnă că pentru fiecare militar ucrainean ucis, rănit sau dispărut există aproximativ opt militari ruși uciși, răniți sau dați dispăruți. În cea mai mare parte a războiului, raportul a fost de aproximativ doi până la trei militari ruși pierduți pentru fiecare militar ucrainean. Jones și McCabe explică faptul că această creștere recentă se datorează progreselor Ucrainei în domeniul dronelor, în special capacității de a extinde semnificativ „zona de ucidere” – aria din jurul liniei frontului atât de saturată de drone încât face aproape imposibilă înaintarea trupelor ruse.

„Strategia de apărare în profunzime a Ucrainei s-a dovedit eficientă în uciderea și rănirea soldaților ruși, precum și în limitarea capacității lor de manevră”, au afirmat autorii. Totuși, aceștia spun că există și alte motive pentru care Rusia suferă pierderi atât de mari, inclusiv „strategia de uzură adoptată de Rusia, incapacitatea de a desfășura eficient operațiuni întrunite și combinate, tacticile și pregătirea deficitară, corupția și moralul scăzut al trupelor”.

Indiferent de cauze, datele conturează o imagine terifiantă: cu aproximativ 2 milioane de victime în total, războiul din Ucraina a depășit, cel mai probabil, bătălia de la Stalingrad, considerată pe scară largă cea mai sângeroasă confruntare din istorie.