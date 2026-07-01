Ucraina a prezentat oficial ZIRKA, interceptorul low cost de drone Shahed

4 minute de citit Publicat la 16:57 01 Iul 2026 Modificat la 17:28 01 Iul 2026

Două companii ucrainene au conceput o dronă cu rolul de a distruge aparatele Shahed lansate de Rusia. Foto: Profimedia Images

Două companii ucrainene din domeniul Apărării au prezentat o dronă-interceptor proiectată special pentru neutralizarea dronelor rusești de concepție iraniană Shahed.

Noua armă vine cu facilități precum detectarea automată a țintei și ghidarea în faza finală a interceptării, iar dezvoltatorii ZIRKA spun că interceptorul lor are cel mai redus cost de pe piață, relatează Kyiv Post, care citează publicația Babel.

O dronă ZIRKA este produsă cu până la 2000 de dolari.

Proiectul este realizat de Vyriy Industries împreună cu NOCTIS și valorifică experiența de luptă a batalionului ucrainean anti-Shahed Darknode.

„Știm cum arată o companie de apărare dezvoltată la o scară potrivită. De aceea, investim și împărtășim expertiză. Piața ucraineană are nevoie de mai mulți jucători puternici”, a declarat directorul general al Vyriy Industries, Oleksii Babenko.

„Cu cât vor exista mai multe astfel de echipe și produse de calitate, cu atât vor fi mai mari șansele de a câștiga această cursă tehnologică”, a adăugat el.

Ukrainian company NOCTIS has officially unveiled the ZIRKA drone interceptor after first demonstrating the system in May 2026. The interceptor is designed to engage hostile UAVs at ranges of up to 30 km. #Ukraine #NOCTIS #ZIRKA #CounterUAS pic.twitter.com/i1o6OFd71a — Drone Wars (@Drone_Wars_) June 30, 2026

Ce viteză, autonomie și rază de acțiune are ZIRKA

Potrivit informațiilor disponibile, ZIRKA poate atinge viteze de peste 340 km/h.

Interceptorul operează la altitudini de până la 6 kilometri, are o rază operațională de 30 de kilometri în raport cu punctul de lansare și poate rămâne în aer timp de până la 20 de minute.

Drona are capacitatea de detecta, urmări și neutraliza automat amenințările aeriene de mare viteză, fără a necesita intervenția continuă a operatorului.

Această caracteristică o diferențiază de alternativele mai ieftine, care necesită ghidare manuală.

În cadrul parteneriatului, NOCTIS este responsabilă de mecanismele de interceptare, software și automatizare, în timp ce Vyriy Industries asigură finanțarea și expertiza necesare producției la scară industrială.

Echipa care a dezvoltat ZIRKA este formată din ingineri și programatori cu experiență directă în operațiuni de combatere a dronelor, potrivit publicației Babel.

Ucrainenii lucrează deja la ZIRKA 2.0

Cele două companii lucrează deja la o versiune îmbunătățită a dronei.

Potrivit directorului de dezvoltare al NOCTIS, Oleksii Komlichenko, ZIRKA 2.0 va dispune de un sistem automat care va ghida interceptorul direct în zona de detectare a țintei, precum și de un sistem optic cu termoviziune modernizat, capabil să urmărească obiecte inamice de la o distanță de până la 2 kilometri.

Noua versiune va integra, de asemenea, algoritmi ameliorați de identificare și ghidare a țintelor, sisteme avansate de comunicații și un focos cu detonare automată de proximitate, care va exploda în apropierea țintei, făcând procesul de interceptare mai autonom și mai sigur pentru militarii aflați la sol.

ZIRKA nu este singura dronă-interceptor ucraineană aflată în curs de utilizare pe scară largă.

Potrivit United24Media, Ministerul ucrainean al Apărării a omologat recent interceptorul LITAVR, dezvoltat de compania locală F-Drones.

Conform informațiilor disponibile, LITAVR atinge viteze de până la 350 km/h și poate evolua la altitudini de până la 9 kilometri.

Drona utilizează un sistem automat de ghidare în faza finală, care urmărește ținta în mod independent, după ce operatorul o desemnează pentru interceptare.

Dezvoltarea LITAVR a început la sfârșitul anului 2024, iar până în vara următoare drona a trecut testele și a intrat în producția de serie.

Cum a ajuns drona iraniană Shahed să devină vârful de lance al atacurilor ruse în Ucraina

Dronele Shahed au fost dezvoltate inițial în Iran și au fost livrate pentru prima dată Rusiei în anul 2022.

Rebotezate Geran-2 de către Moscova, aceste aparate intră în categoria „muniții rătăcitoare” („loitering munitions”) și au un cost de producție estimat la aproximativ 20.000 de dolari pe unitate.

Pot transporta focoase de până la 80 de kilograme și zboară la altitudine joasă, strategia utilizării lor fiind aceea de a copleși apărarea antiaeriană inamică prin atacuri în valuri.

În ultimii trei ani, Rusia a modernizat semnificativ proiectul original, adăugând sisteme de navigație inerțială, o rezistență sporită la războiul electronic și, pentru o perioadă, control în timp real bazat pe rețeaua de sateliți Starlink a lui Elon Musk, ceea ce a permis lovirea țintelor aflate în mișcare.

Până în martie 2026, Rusia a lansat aproape 57.000 de drone împotriva Ucrainei, unele atacuri implicând până la 700 de drone simultan.

Rusia încearcă să-și facă propria alternativă la Starlink, dar a înregistrat deja primul eșec

Utilizarea sistemului Starlink de către dronele Shahed operate de Rusia a fost între timp întreruptă de administratorul amerixan al rețelei, după ce povestea a stârnit un scandal internațional.

La începutul lunii iunie, Duma de Stat a Rusiei a adoptat o legislație ce interzice vânzarea și promovarea online, fără licență, a terminalelor străine de comunicații prin satelit.

În paralel, industria rusă încearcă să dezvolte o alternativă la Starlink.

Compania rusă Bureau 1440 dezvoltă în acest scop proiectul „Rassvet”, a cărui lansare comercială este prevăzută pentru anul 2027.

Presa ucraineană notează că unul dintre sateliții operaționali ai programului a fost pierdut la doar câteva luni după lansare.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat, luni, că stațiile de retransmisie amplasate de-a lungul frontierei cu Belarus, care permiteau operatorilor ruși să primească imagini video în timp real și să redirecționeze dronele Shahed în timpul zborului, au încetat să funcționeze.

S-a întâmplat astfel după ultimatumul public adresat de președintele Volodimir Zelenski liderului belarus Aleksandr Lukașenko.