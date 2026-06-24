Zelenski anunță că Lukașenko s-a conformat cererii sale și a închis releele folosite de Rusia pentru atacuri cu drone

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Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, miercuri, că staţiile de releu din Belarus folosite pentru ghidarea dronelor ruseşti în atacurile asupra Ucrainei au fost dezactivate de către autorităţile de la Minsk, la câteva zile după ce el i-a cerut dictatorului Aleksandr Lukaşenko să le scoată din funcţiune, relatează agenţiile Reuters şi EFE, citate de Agerpres.

Zelenski l-a ameninţat, vineri, pe Lukaşenko că armata ucraineană va acţiona dacă nu sunt eliminate într-o săptămână aceste relee amplasate pe teritoriul bielorus, în două regiuni de la graniţa ucraineană.

„Începând din 22 iunie, staţiile de releu au încetat să funcţioneze pe teritoriul Belarusului”, a spus, miercuri, Zelenski într-un mesaj audio adresat presei. „Dacă le-au desfiinţat sau nu, sincer, nu ştiu deocamdată. Dar încercăm să aflăm”, a adăugat el.

Tot vineri, Zelenski i-a cerut lui Lukaşenko să nu mai furnizeze combustibil Rusiei, în timp ce Ucraina atacă sistematic cu drone rafinăriile acesteia, şi l-a ameninţat de asemenea pe dictatorul bielorus cu acţiuni menite să oprească aceste livrări de combustibil.

Preşedintele ucrainean a susţinut repetat în ultimele luni că Rusia ar intenţiona să implice Belarusul mai profund în războiul din Ucraina, după ce armata rusă a folosit teritoriul bielorus pentru ofensiva asupra nordului Ucrainei, la începutul invaziei.

Lukașenko i-a prezentat scuze lui Zelenski

Aleksandr Lukașenko a declarat, marți, că țara sa nu reprezintă nicio amenințare pentru Ucraina și și-a prezentat scuze lui Volodimir Zelenski, pentru remarcile sale jignitoare la adresa sa.

Totodată, dictatorul de la Minsk a recunoscut că „Belarusul este foarte vulnerabil din punct de vedere militar, dacă Ucraina ar începe să lovească Belarusul așa cum lovește Rusia. Pentru armata ucraineană, Belarusul este ca în palmă. Înțelegem perfect că principalele noastre obiective de infrastructură, producție și logistică ar deveni ținte ale atacurilor (ucrainene - n. red.)”, a spus Lukașenko.