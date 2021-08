Maia Sandu este amenințată cu o cercetare penală pentru „furtul miliardului”. Procurorul General o șantajează pe noua șefă de stat

Sandu făcea parte din Guvernul din 2014, în calitate de ministru al Educației.

„În dosarul „furtului miliardului”, vor fi responsabilizați nu numai beneficiari, dar și cei care au votat hotărârile de guvern. Cei care au permis devalizarea sistemului național bancar. La fel vom face și celelalte dosare pe care se speculează atât de mult: Kuliokul (filmarea video de oferire de mită de către Plahotniuc lui Dodon -n.red.), Bahamas (finanțarea ilegală a campaniei prezidențiale a lui Igor Dodon prin offshore-uri din bani rusești -n.r.), concesionarea Aeroportului (către companii ce aparțineau de facto lui Ilan Șor-n.red.)”, a declarat Stoianoglo.

Toate acestea se petrec după ce lui Stoianoglo i s-a cerut de către actuala putere să rezolve marile dosare de corupție.

În acestea sunt implicate nume sonore de oligarhi fugari care au avut avantajul complicitatății unor instituțiile ale statului: Vlad Plahotniuc, Ilan Șor, Veaceaslav Platon.

Toți sunt asociați atât cu dosarul „furtul miliardului”, cât și cu dosarul „Landromatul rusesc”.

În urma acestor infracțiuni, s-au spălat spălat numai în Republica Moldova peste 20 de miliarde de dolari dintr-un total de peste 80 de miliarde de dolari.

Stoianoglo se arată indignat de faptul că majoritatea parlamentară a introdus recent și a votat în prima lectură un proiect de lege prin care Procurorul General poate fi evaluat și eventual demis în cazul nerespectării sarcinilor de serviciu care îi revin odată cu această funcție.

„Constatăm, cu dezamăgire că, scopul acestor modificări nu are nimic în comun cu consolidarea capacităților instituționale, eficientizarea activității, restabilirea legalității și ordinii de drept în stat. Este absolut evident că prin aceste modificări guvernarea introduce mecanisme și pârghii care i-ar permite subordonarea Procuraturii și influențarea politică a deciziilor procesuale. O atare presiune asupra Procuraturii este inadmisibilă, întrucât contravine statutului Procuraturii în oricare stat democratic… Procuratura se adresează Comisiei de la Veneția, Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni al Consiliului Europei, Asociației Internaționale a Procurorilor și corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova solicitându-le punctul de vedere în contextul modificărilor adoptate în regim alert de majoritatea parlamentară, care vin să submineze independența procurorilor în avantajul factorului politic”, a declarat el.

Maia Sandu a reacționat în urma declarațiilor Procurorului General, etichetându-le drept false și iresponsabile, conform jurnal.md.

„La ședința CSS din 10 august s-a discutat despre faptul că membrii a două grupări criminale, implicați în cazuri mari de corupție, părăsesc nestingherit țara, iar Procuratura nu face nimic pentru a-i opri sau pentru a-i readuce în Moldova, ca să fie trași la răspundere. Nu s-a discutat despre dosare împotriva opoziției, așa cum dezinformează Procurorul General. Înainte să facă declarații, dl Stoianoglo ar fi trebuit să consulte procesul-verbal al acelei ședințe la care el, apropo, nu a găsit de cuviință să se prezinte”, a declarat Maia Sandu.

Totodată Maia Sandu l-a îndemnat pe Alexandr Stoianoglo să aplice legea și să investigheze, înainte de toate, cazurile de mare corupție.

„Asta am cerut mereu Procurorului General și asta am cerut la ședința CSS din 10 august. De fiecare dată, Alexandr Stoianoglo a venit cu justificări pentru lipsa de rezultate. Prin declarațiile de azi, actualul Procuror General face front comun cu penalii, devenind instrument și complice în același timp, și își trădează frica față de acțiunile noii guvernări de curățare a sistemului. Nici dl Stoianoglo, nici corupții pe care încearcă să îi protejeze acesta nu vor putea opri cea mai importantă reformă de care are nevoie țara – curățarea sistemului judecătoresc și cel al procuraturii de influența grupărilor corupte",a conchis Sandu.

