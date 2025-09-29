Maia Sandu spune că Republica Moldova va adera la Uniunea Europeană și fără Transnistria, dacă va fi pusă această condiție

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, spune că țara sa va adera la Uniunea Europeană chiar și dacă va problema Transnistriei îi va pune probleme - „Vom adera în două etape”, a spus ea. Sandu a spus că-și dorește ca R. Moldova să adere la UE „cu tot teritoriul”, dar dacă Rusia blochează integrarea cu ajutorul armatei sale în Transnistria, aderarea se va putea face și fără regiunea separatistă, „în două etape”, adică mai întâi cu teritoriul din dreapta Nistrului, urmând ca la soluționarea problemei transnistreze să adere și restul teritoriului.

Maia Sandu a făcut declarații după anunțarea rezultatelor la alegerile din Republica Moldova, în care partidul său, PAS, a avut un rezultat foarte bun și a reușit să obțină din nou majoritatea pentru a guverna singur. Pro-europenii de la PAS au obținut peste 50% din voturi, în timp ce pro-rușii așa-zisului „Bloc Patriotic” au obținut sub 25%.

„Aderarea (la UE - n. red.) este un proces meritocratic. Și Moldova și Ucraina au îndeplinit condițiile. Așteptăm ca partenerii europeni să găsească o soluție”.

În ce privește problema transnistreană, președinta moldoveană a spus că „Noi vrem să aderăm cu tot teritoriul, dar Rusia are armata în Transnistria și pot bloca”.

„Dacă nu se poate, atunci aderăm în două etape”, a adăugat ea.

Aderarea la Uniunea Europeană se poate face, conform tratatelor, doar dacă statul-candidat nu are probleme teritoriale și are granițe stabile. Din acest punct de vedere, și Republica Moldova și Ucraina au probleme legate de teritoriu și integritatea granițelor. Problemele ambelor țări au fost provocate de Rusia.