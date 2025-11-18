Maimuțe îndesate în saci și droguri în camionetă. Metoda bizară prin care traficanții thailandezi își transportau “marfa”

2 minute de citit Publicat la 10:06 18 Noi 2025 Modificat la 10:06 18 Noi 2025

Thailanda este un centru internațional pentru traficul de animale sălbatice. FOTO: Hepta

Poliția thailandeză a arestat doi bărbați după ce a interceptat o camionetă care transporta zeci de maimuțe în saci. În urma controalelor, a ieșit la iveală că cei doi transportau și o cantitate de metamfetamină, au declarat autoritățile, potrivit CNN.

Thailanda este un centru internațional pentru traficul de animale sălbatice, unul dintre cele mai mari comerțuri ilegale din lume, estimat la o valoare cuprinsă între 7,8 și 10 miliarde de dolari pe an, potrivit Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA.

Polițiștii patrulau în districtul Aranyaprathet când au observat doi bărbați care descărcau saci de plasă albaștri dintr-o camionetă pe un drum de țară din apropierea graniței cu Cambodgia.

După o urmărire cu mașina, poliția a arestat doi suspecți, pe care i-a identificat ca fiind cetățeni thailandezi.

În interiorul mașinii au găsit 81 de macaci cu coadă lungă – 30 de masculi, 51 de femele – ambalați strâns în saci de plasă, precum și metamfetamină, conform comunicatului. Maimuțele au fost, de asemenea, transferate la centrul de salvare a faunei sălbatice pentru tratament.

Suspecții se confruntă cu infracțiuni legate de deținerea și comercializarea de animale sălbatice protejate fără permisiune, precum și cu acuzații de deținere și consum de droguri ilicite.

Conform unui comunicat al poliției, suspecții au declarat că au fost angajați să introducă ilegal maimuțele în Cambodgia.

„Descoperirea unor cazuri consecutive precum acesta confirmă faptul că zona de frontieră rămâne o țintă pentru rețelele de trafic de animale sălbatice, în special pentru macacii cu coadă lungă, care sunt foarte căutați la nivel internațional”, a declarat Somruek Suppamitkrisana, directorul Diviziei de Conservare a Faunei Sălbatice.

Traficul de maimuțe a luat amploare în Asia din cauza folosirii animalelor drept cobai în cercetările medicale

Într-un alt caz, în aceeași zi, rangerii patrulau în districtul Khlong Hat din sud-estul Thailandei, lângă granița cu Cambodgia, când au auzit „zgomote neobișnuite de animale” venind dintr-un câmp de trestie de zahăr, potrivit unui comunicat de presă al Departamentului pentru Parcuri Naționale, Faună Sălbatică și Conservarea Plantelor (DNP) din Thailanda.

După verificarea zonei, autoritățile au găsit 10 coșuri de plastic ascunse în trestia de zahăr, conținând 62 de macaci cu coadă lungă, o maimuță originară din Asia de Sud-Est, utilizată pe scară largă în dezvoltarea de medicamente, deoarece ADN-ul său reflectă îndeaproape pe cel al oamenilor.

Există, de asemenea, o piață neagră înfloritoare pentru această specie, considerată pe cale de dispariție de către Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii.

Maimuțele – 44 de masculi și 18 femele – erau legate în saci de plasă albaștri din nailon, conform comunicatului de presă.

Maimuțele erau într-o stare slăbită și au fost transferate la un centru local de salvare a faunei sălbatice.