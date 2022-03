Olga Semidyanova, mamă a 12 copii și medic militar în Ucraina, a fost ucisă în război

Olga Semidyanova a fost ucisă în războiul din Ucraina, iar cei 12 copii ai săi, dintre care 6 adoptați, au rămas fără mamă.

Femeia, medic militar încă din 2014 în Donetsk, a murit în timp ce lupta împotriva rușilor.

Olga a primit titlul de Mamă-Eroină după ce, pe lângă cei 6 copii biologici, a mai adoptat alți 6 copii.

Este vorba despre un titlu care, pe vremea URSS, se acorda femeilor cu familii mari, dar care a fost anulat în urma căderii Uniunii Sovietice, iar în 2001 a fost reintrodus în Ucraina.

Ministerul Afacerilor Externe din Ucraina și a arătat recunoștința față de femeia care a murit în timpul luptelor.

Potrivit rudelor femeii, aceasta a murit pe data de 3 martie, dar este încă imposibil să o îngroape din cauza faptului că trupul neînsuflețit nu poate fi luat de acolo.

