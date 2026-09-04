20 de ani de la moartea lui Steve Irwin: soția și cei doi copii, Bindi și Robert, i-au adus un omagiu emoționant

Steve Irwin a filmat 46 de documentare care au fost difuzate de postul TV Animal Planet, precum și peste 20 de episoade din „The Crocodile Hunter Diaries”. Foto: Getty Images

Familia lui Steve Irwin, eroul unei generații de telespectatori și iubitori ai naturii, i-a adus un omagiu emoționant la 20 de ani de la moartea sa, relatează BBC. Supranumit „Crocodile Hunter”, Steve Irwin a murit la vârsta de 44 de ani, pe 4 septembrie 2006, după ce o pisică de mare i-a străpuns mortal pieptul în timp ce filma sub apă un documentar la Marea Barieră de Corali.

Bindi Irwin, fiica lui care acum are 28 de ani și care i-a călcat pe urme tatălui ei, i-a adus un omagiu emoționant. Bindi avea doar opt ani când tatăl ei, pe care l-a numit „un supererou”, a murit. Ea a scris pe rețelele sociale că în ultimele două decenii a văzut cum „lumea întreagă l-a plâns pe tatăl meu alături de familia noastră”.

„Întotdeauna am crezut că moștenirea lăsată de tatăl meu este conservarea faunei sălbatice; se pare că moștenirea lui este iubirea. Pentru planeta noastră și unii pentru alții”, a scris Bindi, pe Instagram.

Ea a descris impactul morții tatălui său asupra mamei sale, Terri, și a fratelui ei mai mic, Robert, în vârstă de 22 de ani.

„Mama mea și-a pierdut iubirea vieții; fratele meu și cu mine l-am pierdut pe cel mai grozav tată. Durerea nu ne părăsește niciodată cu adevărat; mergem alături de ea în fiecare zi.”, a scris Bindi.

Bindi a dezvăluit și cum o ajută pe fiica ei să își cunoască bunicul pe care nu a apucat să-l întâlnească vreodată. „Am o fiică de cinci ani care se uită la documentarele lui în fiecare dimineață. Se simte iubită absolut de „bunicul ei crocodil” chiar dacă nu l-a cunoscut vreodată”.

După moartea lui Steve Irwin, familia a continuat să administreze grădina zoologică Australia Zoo, fondată de Irwin, din Queensland.

„Tatăl meu a lăsat în urmă o moștenire atât de profundă, încât impactul ei se va face simțit pentru generații care încă nu s-au născut”, a scris Bindi, adăugând că viața și moștenirea tatălui ei „merită sărbătorite”.

Ea i-a mulțumit lui Steve că a fost „îngerul păzitor” al familiei și și-a încheiat mesajul spunând că îl iubește „din toată inima”.

Soția lui Steve, Terri, a publicat la rândul ei un mesaj pe rețelele sociale pentru a marca această zi, distribuind un interviu în care activistul pentru protejarea faunei sălbatice, îmbrăcat în hainele sale kaki, povestea cum nașterea lui Bindi i-a schimbat viața profund.

„Cea mai incredibilă întâlnire cu fauna sălbatică din viața mea a fost nașterea fiicei mele, Bindi”, spunea Steve în interviul de la acea vreme, cu entuziasmul său caracteristic.

A povestit atunci că în clipa în care a ținut-o pe Bindi în brațe i-a venit inspirația pentru numele ei.

„Am rămas uluit și atunci a apărut numele ei. Am spus: „Bindi!”, după crocodilul meu preferat, Bindi”, a spus el, zâmbind larg.

Într-o postare pe Instagram, ea a scris: „După 20 de ani, durerea încă e alături de mine, ca o umbră. Odată cu trecerea timpului am căpătat mai multă perspectivă și înțelegere.

Am fost împreună ca familie, în expediția noastră pentru cercetarea crocodililor, pentru ceea ce aveau să fie ultimele noastre șase săptămâni petrecute împreună. Aveam să ne luăm un rămas-bun lung și frumos.

Steve și-a petrecut timpul alături de Bindi și Robert, construind leagăne și cățărându-se în copaci. Cu toții am încetinit ritmul. Timpul a încetinit.

Cred că fiecare dintre noi, absolut fiecare, are ocazia să-și ia rămas-bun. Doar că s-ar putea să nu știm că ne luăm rămas-bun. Prețuiți fiecare clipă petrecută alături de cei pe care îi iubiți. Până când ne vom revedea.”

Robert Irwin, fiul lui Steve, a postat, de asemenea, un omagiu pentru tatăl său cu o fotografie în care acesta îl ține în brațe. Tânărul, care avea doar doi ani când Steve Irwin a murit și care a povestit că nu are amintiri cu el, a scris „Moștenirea ta vă rămâne pentru totdeauna”.

Într-o postare separată, a pus un clip video cu tatăl lui și a scris: „Îți mulțumesc, tată, pentru că mi-ai arătat mie și întregii lumi ce înseamnă să trăiești cu adevărat. Să conduci prin empatie, să tratezi fiecare ființă vie așa cum ți-ai dori să fii tratat și să pui pasiune în tot ceea ce faci. Misiunea și lumina ta vor dăinui mereu”.

Ambii copii ai lui Steve și Terri Irwin au luat-o pe urmele părinților lor. Și Bindi și Robert au studii în ecologie și dedică viața eforturilor de a conserva natura.

De-a lungul vieții lui, Steve Irwin a filmat 46 de documentare care au fost difuzate de postul TV Animal Planet, precum și peste 20 de episoade din „The Crocodile Hunter Diaries”.