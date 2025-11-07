2025 ar putea fi al treilea cel mai călduros an înregistrat vreodată. Anunțul Copernicus, după ce gheața din Arctica a scăzut cu 12%

1 minut de citit Publicat la 10:32 07 Noi 2025 Modificat la 10:41 07 Noi 2025

Gheața oceanică din Arctica și-a restrâns suprafața cu 12% în octombrie, comparativ cu media pe termen lung. Foto: Getty Images

2025 ar putea deveni unul dintre cei mai călduroși trei ani măsurați vreodată de meteorologi, anunță Serviciului Copernicus pentru schimbări climatice al Uniunii Europene, citat de DPA și Agerpres.

Agenția cu sediul la Bonn a precizat că a 10-a lună din 2025 a ocupat locul al treilea în topul celor mai călduroase luni octombrie de când au început înregistrările la nivel global.

Temperatura medie consemnată a fost de 15,14 grade Celsius. Aceasta este cu 0,7 grade Celsius peste media din perioada 1991-2020 și cu 1,55 grade Celsius peste nivelul estimat pentru perioada preindustrială (1850-1900).

Cea mai călduroasă lună octombrie consemnată vreodată a fost în 2023. Valoarea termică medie s-a situat cu 0,16 grade Celsius peste cea din octombrie 2025.

Samantha Burgess, director adjunct al Copernicus, a declarat că omenirea a intrat într-un deceniu în care pragul de încălzire a climei globale cu 1,5 grade Celsius va fi probabil depășit și a subliniat necesitatea urgentă de a lua măsuri.

Potrivit acestei specialiste, ultimii trei ani au fost marcați de temperaturi neobișnuit de ridicate, iar media pentru perioada 2023-2025 va depăși probabil pragul de 1,5 grade Celsius, ceea ce ar fi o premieră pentru o perioadă de trei ani consecutivi.

Gheața din Arctica a scăzut în octombrie cu 12% față de media pe termen lung

În Europa, în luna octombrie 2025 a fost înregistrată o temperatură medie de 10,19 grade Celsius, cu aproximativ 0,60 grade Celsius peste media lunii octombrie din perioada 1991-2020.

În afara Europei, cele mai mari anomalii termice au fost semnalate în regiunile polare, în special în nord-estul Canadei, în partea centrală a Oceanului Arctic și în estul Antarcticii.

În Arctica, suprafața medie a gheții marine în luna octombrie 2025 a fost cu 12% sub media pe termen lung, ocupând locul al optulea în clasamentul celor mai scăzute valori pentru luna respectivă.

Aceste noi date vin în contextul în care următoarea Conferință a Națiunilor Unite privind schimbările climatice, cunoscută sub numele de COP30, începe luni la Belem, în Brazilia, unde sunt așteptați zeci de mii de participanți din aproximativ 200 de țări.