A cumpărat o statuetă cu doar o liră, de la un târg de vechituri. A aflat ulterior că valorează aproape 12.000 de euro

2 minute de citit Publicat la 10:00 06 Sep 2026 Modificat la 10:00 06 Sep 2026

Obiectul s-a dovedit a fi mult mai valoros decât prețul plătit pentru el. Foto: Getty Images

O statuetă veche de sute de ani, cumpărată cu doar o liră de la un târg de vechituri din Marea Britanie, ar putea ajunge să fie vândută cu până la 12.000 de euro la licitație, potrivit Independent.

Micul obiect reprezintă un câine sculptat în jad negru și verde și are o lungime de aproximativ 8,5 centimetri. Specialiștii cred că statueta datează de la sfârșitul secolului al XIV-lea sau începutul secolului al XV-lea, din primii ani ai dinastiei Ming.

Statueta era într-o cutie, pe o tarabă

Descoperirea a avut loc în urmă cu aproximativ două luni, la un ”car boot sale”, un tip de târg foarte popular în Marea Britanie, unde oamenii vând obiecte vechi sau lucruri de care nu mai au nevoie.

Cumpărătorul a ajuns la târg aproape de prânz, mult mai târziu decât ora la care pasionații de astfel de chilipiruri obișnuiesc să vină. Pe una dintre tarabe, într-o cutie, se afla și mica statuetă.

Deși nu atrăgea în mod deosebit atenția, obiectul s-a dovedit a fi mult mai valoros decât prețul plătit pentru el.

Câinele de jad ar putea avea aproape 650 de ani

Statueta are forma unui câine așezat, cu capul întors spre spate, în timp ce picioarele și coada sunt strânse sub corp. Este realizată dintr-o piatră cu nuanțe de verde și negru.

Charles Hanson, reprezentantul casei de licitații Hansons Auctioneers, spune că piesa ar fi un exemplu important de jad chinezesc și estimează că ar putea proveni din perioada 1380-1420.

„Este un câine chinezesc din jad, din perioada târzie a dinastiei Song sau începutul dinastiei Ming”, a explicat acesta.

Potrivit specialistului, mai multe elemente ale obiectului au contribuit la stabilirea vechimii sale.

Vânzătorul bănuia că este jad

Chiar și persoana care a vândut statueta pare să fi intuit că obiectul nu era unul obișnuit. Aceasta știa că este posibil să fie confecționat din jad și avea suspiciuni că ar putea fi vechi.

Problema a fost că nimeni nu pare să fi realizat cât de veche și importantă ar putea fi piesa.

„Este un jad chinezesc important”, a spus Charles Hanson, care consideră că obiectul cumpărat cu doar o liră ar putea aduce până la 12.000 de euro la licitație.

Statueta urmează să fie scoasă la vânzare la Hansons Auctioneers, în Etwall, Derbyshire.

Jadul avea o semnificație specială în China

Povestea obiectului nu ține însă doar de valoarea sa financiară. Jadul a avut de-a lungul secolelor o importanță aparte în cultura chineză, fiind considerat o piatră cu proprietăți mistice și asociat cu norocul.

Specialistul britanic a descris jadul drept o substanță „mistică și magică” în societatea chineză și a subliniat că animalele sculptate în piatră sunt și astăzi apreciate și colecționate.

Statueta prezintă câteva zgârieturi, însă acestea nu îi diminuează în mod decisiv interesul pentru colecționari, mai ales având în vedere vechimea estimată.