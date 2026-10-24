A fost concediată după ce și-a reclamat șeful. Acum, va primi peste 500.000 de euro

Femeia fusese concediată după ce a reclamat că este hărțuită de superiorul său. Foto: Getty Images

O angajată a unui supermarket din Spania va primi peste 500.000 de euro reprezentând salariile pe care nu le-a mai încasat după concediere, după ce instanța a decis că măsura luată împotriva sa a fost nelegală. Femeia fusese concediată după ce a reclamat că este hărțuită de superiorul său, iar compania a acuzat-o că a făcut o sesizare falsă, potrivit Noticias Trabajo.

Tribunalul Superior de Justiție din Insulele Baleare a declarat nulă concedierea disciplinară și a obligat angajatorul să o reangajeze în aceleași condiții. În plus, compania trebuie să îi plătească salariile restante și despăgubiri pentru prejudiciul moral.

Hotărârea instanței a schimbat decizia pronunțată inițial de Judecătoria pentru Litigii de Muncă nr. 5 din Palma, care considerase concedierea justificată.

Angajata a reclamat hărțuirea în timp ce se afla în concediu medical

Femeia lucra în companie din 2007 și ocupa funcția de coordonator de magazin, un post cu responsabilități importante și disponibilitate permanentă, inclusiv în perioada concediilor.

În februarie 2023, în timp ce se afla deja în concediu medical din cauza anxietății, aceasta a sesizat departamentul de resurse umane, spunând că se simte hărțuită de superiorul său.

Compania a activat protocolul intern pentru investigarea cazurilor de hărțuire. După ce comisia internă a concluzionat că nu existau indicii suficiente, angajata a fost concediată, în aprilie 2023, pentru că ar fi făcut o „sesizare falsă de hărțuire la locul de muncă”. Fapta era considerată abatere foarte gravă în contractul colectiv aplicabil.

Instanța a stabilit că o reclamație nedovedită nu este automat falsă

Nemulțumită de prima hotărâre, femeia a contestat concedierea la Tribunalul Superior de Justiție din Insulele Baleare.

Apărarea a susținut că o reclamație care nu poate fi dovedită nu trebuie considerată automat falsă. În plus, în timpul procesului au fost confirmate anumite comportamente reclamate de angajată, inclusiv un tratament dur și manifestări de lipsă de respect, chiar dacă acestea nu au fost suficiente pentru a demonstra existența hărțuirii în sens juridic.

Instanța a fost de acord cu acest raționament. În hotărârea sa, judecătorii au precizat că faptul că o persoană nu reușește să dovedească un eveniment reclamat nu înseamnă că a relatat în mod fals acel eveniment.

Pentru ca o concediere bazată pe o astfel de acuzație să fie justificată, angajatorul ar fi trebuit să demonstreze că femeia a inventat în mod conștient faptele și că a urmărit să prejudicieze pe cineva. Potrivit instanței, acest lucru nu a fost dovedit.

Judecătorii au atras atenția și asupra riscului ca sancționarea angajaților ale căror reclamații nu sunt confirmate să îi descurajeze pe alții să semnaleze probleme la serviciu, de teama pierderii locului de muncă.

Compania trebuie să o reangajeze și să îi plătească salariile restante

Tribunalul a considerat că angajata a fost victima unor represalii pentru că și-a exercitat drepturile. În motivarea deciziei, instanța a făcut trimitere la protecția oferită salariaților împotriva represaliilor pentru formularea unor reclamații și la obligația angajatorilor de a lua în considerare adaptări rezonabile atunci când cunosc existența unor probleme de sănătate mintală.

În consecință, concedierea din aprilie 2023 a fost declarată nulă. Compania este obligată să o reangajeze pe femeie în aceleași condiții și să îi achite salariile pe care le-ar fi primit de la concediere până la punerea în aplicare a hotărârii. De asemenea, trebuie să îi plătească despăgubiri de 7.501 euro pentru prejudiciul moral, la care se adaugă dobânzi.

Potrivit informațiilor furnizate de avocații care au reprezentat-o, salariile restante se ridică la aproximativ 425.000 de euro. La această sumă se adaugă despăgubirile de 7.501 euro și aproximativ 70.000 de euro reprezentând contribuțiile la asigurările sociale suportate de angajator.

Astfel, costul total pentru companie depășește 500.000 de euro.