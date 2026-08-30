A fost dat afară de la job la o zi după ce și-a luat concediu medical. Acum va primi 200.000 de euro

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Un angajat din Spania, concediat la doar o zi după ce a intrat în concediu medical din cauza anxietății, a câștigat procesul împotriva angajatorului. Instanța a decis că măsura a fost discriminatorie și a obligat compania să îl reprimească la locul de muncă, dar și să îi achite despăgubiri și salariile restante, suma totală apropiindu-se de 200.000 de euro, potrivit Noticias Trabajo.

Cazul a fost analizat de Tribunalul Superior de Justiție din regiunea Murcia, care a confirmat hotărârea primei instanțe și a stabilit că firma nu a reușit să demonstreze motivele invocate pentru concediere.

Bărbatul fusese angajat în ianuarie 2023 și avea un salariu brut lunar de 5.268 de euro. Pe 13 iunie 2023 a intrat în concediu medical pentru anxietate, iar a doua zi a fost informat că este concediat disciplinar, cu efect retroactiv din ziua în care începuse concediul medical.

Cum se apără compania

Compania a susținut că angajatul ar fi avut un randament cu aproximativ 30% mai scăzut decât media colegilor în lunile aprilie, mai și iunie și a invocat o „scădere voluntară și constantă a performanței profesionale”.

Judecătorii au considerat însă că această explicație nu a fost susținută de dovezi. Firma nu a prezentat nicio analiză comparativă și nici alte probe care să demonstreze că productivitatea angajatului scăzuse în mod real și că acest lucru i-ar fi fost imputabil.

În plus, instanța a remarcat că decizia de concediere a venit imediat după intrarea în concediu medical, ceea ce reprezenta un indiciu suficient pentru a ridica suspiciuni de discriminare. În aceste condiții, sarcina de a demonstra că măsura nu avea legătură cu starea de sănătate a angajatului revenea companiei.

Magistrații au concluzionat că angajatorul nu și-a îndeplinit această obligație și că decizia de concediere a fost determinată de starea de sănătate a salariatului și de incapacitatea temporară de muncă.

Angajatul va primi aproape 200.000 de euro

Prin hotărârea pronunțată, compania este obligată să îl reangajeze pe fostul salariat în aceleași condiții și să îi plătească salariile aferente perioadei cuprinse între concediere și reintegrare. Valoarea acestora depășește 189.000 de euro.

Pe lângă această sumă, instanța a acordat 6.000 de euro despăgubiri pentru prejudiciul moral și aproape 3.000 de euro reprezentând alte drepturi salariale restante, din care va fi scăzută indemnizația de concediere deja achitată.

Compania a contestat hotărârea, susținând că instanța a aplicat greșit legislația privind egalitatea de tratament și nediscriminarea. Tribunalul Superior de Justiție din Murcia a respins însă apelul și a confirmat faptul că această concediere a fost nulă, întrucât a avut un caracter discriminatoriu.

Judecătorii au reamintit că legislația spaniolă interzice discriminarea pe motive legate de boală sau de starea de sănătate și că, atunci când există indicii că o concediere este legată de un concediu medical, angajatorul trebuie să demonstreze cu probe clare că decizia are o cauză reală și obiectivă.