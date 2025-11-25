A fost descoperită o schiță a lui Michelangelo pentru pictura tavanului Capelei Sixtine. Va fi vândută la licitaţie în 2026

2 minute de citit Publicat la 15:56 25 Noi 2025 Modificat la 15:56 25 Noi 2025

Un desen al lui Michelangelo realizat în pregătirea pictării plafonului din Capela Sixtină a apărut pe piață. Este vorba despre o lucrare rară și recent descoperită, unul dintre puținele desene ale artistului toscan care se află încă în colecţii private. Este un studiu pentru un picior al Sibilei Libiene și va fi licitat la Christie's în New York pe 5 februarie 2026, cu o estimare de 1,5-2 milioane de dolari.

Desenul a fost încărcat aproape întâmplător pe portalul celei mai mari case de licitații din lume, împreună cu o cerere de ofertă de la Christie's şi s-a dovedit a fi o descoperire magnifică destinată să intre în istoria artei. Astfel, a fost descoperit un desen, necunoscut anterior, aparţinând lui Michelangelo, realizat ca proiect pentru pictarea Capelei Sixtine, relatează La Repubblica.

Mica foaie, de 13,5 x 11,5 centimetri, semnată cu o inscripție antică „Michelangelo Bona Roti”, a fost identificată de Giada Damen, specialistă în Departamentul de Desene Vechi al casei de licitații. Aceasta a recunoscut imediat puternica figură în creion roșu ca fiind un studiu pentru piciorul drept al monumentalei Sibile Libiene.

Desenul datează din perioada 1511-1512, anii celei de-a doua faze de lucru la tavanul Capelei Sixtine.

Înainte de licitație, însă, desenul va fi expus publicului în galeriile Rockefeller Center din New York și, anterior, la sediul Christie's din Londra, între 27 noiembrie și 2 decembrie, pentru a evidenția natura excepțională a descoperirii unui nou desen Michelangelo a cărui existență era anterior necunoscută.

Dintre cele aproximativ 600 de desene ale artistului, cunoscute până acum, doar aproximativ 10 se mai află în colecţii private și doar aproximativ cincizeci sunt legate de Capela Sixtină. Lucrarea provine de la o familie europeană care o deține cel puțin din secolul al XVIII-lea. Actualul proprietar, rezident pe Coasta de Vest a Statelor Unite care dorește să rămână anonim, o văzuse în casa bunicii sale cu mult timp în urmă, fără a-i cunoaște, însă, autorul.

Experta Giada Damen, după ce a văzut fotografia online, s-a dus să examineze personal lucrarea. Apoi s-a întors la New York şi, cu acordul proprietarului, a început o analiză care a durat șase luni.

Comparațiile stilistice și tehnice i-au permis să facă importante conexiuni legate de desenul din aceeași perioadă creativă ca și celebra Sibilă Libiană din Capela Sixtină. Imaginile reflectografiei în infraroșu au dezvăluit schițe anatomice pe verso, similare cu cele de pe o lucrare celebră de la Muzeul Metropolitan de Artă din New York.

Este o oportunitate unică în viață și un privilegiu „să studiem acest desen timp de nouă luni. Suntem mândri să o prezentăm lumii”, a spus Giada Damen. Aceasta a mai subliniat că inscripția distinctivă din secolul al XVII-lea, deja cunoscută pe alte foi ale artistului, a confirmat și atribuirea, susținută în unanimitate de cercetătorii consultați.

„Descoperirea unui studiu legat de Capela Sixtină, probabil simbolul suprem al Renașterii italiene, este unul dintre cele mai memorabile momente ale carierei mele”, a concluzionat Andrew Fletcher, director global al departamentului de picturi vechi la Christie's.