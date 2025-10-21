A început sezonul de recoltare a ardeilor iuți în China. Imagini spectaculoase din dronă cu grămezile colorate de chili

Recolta de chili, în nordul Chinei, în regiunea autonomă Mongolia Interioară, 19 octombrie 2025. Sursa foto: Hepta/ Abaca Press/ Xinhua

În nordul Chinei, în regiunea autonomă Mongolia Interioară, recolta de chili a intrat în plin sezon. În satul Liuhetang, situat în comitatul Kailu din orașul Tongliao, aerul miroase puternic a ardei iute, iar curțile localnicilor s-au transformat în adevărate depozite în aer liber, unde chilii recoltați sunt adunați în grămezi colorate impresionante.

Mai multe imagini realizate cu drona în data de 19 octombrie 2025 surprinde amploarea activității agricole din zonă, cu tone de chili de un roșu aprins pregătiți pentru sortare sau vânzare.

Regiunea Kailu este recunoscută la nivel național pentru producția sa de chili, o cultură adaptată perfect la condițiile climatice locale. În prezent, suprafața totală cultivată cu chili în comitatul Kailu a ajuns la aproximativ 600.000 mu, echivalentul a circa 40.000 de hectare.

Pentru mulți fermieri din zonă, recolta de chili reprezintă principala sursă de venit. Procesul de recoltare implică muncă intensă: ardeii sunt culeși manual, apoi uscați natural la soare, o metodă tradițională ce contribuie la păstrarea aromei intense și a culorii vibrante.

Autoritățile locale au implementat în ultimii ani tehnologii moderne, inclusiv irigații eficiente și utilizarea dronelor pentru monitorizarea culturilor, contribuind astfel la creșterea productivității și la reducerea pierderilor cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile.