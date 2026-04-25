A intrat în comă după o banală extracție dentară, iar când s-a trezit vorbea doar limbi străine: Mi-am uitat limba maternă

2 minute de citit Publicat la 23:45 25 Apr 2026 Modificat la 23:49 25 Apr 2026

Abia după 4-5 săptămâni vorbirea a revenit la normal. Foto: Getty Images

Un tată a doi copii a trecut printr-o experiență greu de imaginat după o intervenție dentară care, în mod normal, ar fi trebuit să fie una banală. În loc de o simplă extracție de măsea de minte, bărbatul a ajuns în comă și a fost la un pas de moarte, scrie blikk.hu.

Ercsey Dániel, în vârstă de 44 de ani, a cerut să fie sedat complet pentru intervenție, având probleme mai vechi cu maxilarul, cauzate de accidentări din perioada în care practica karate de performanță. Operația a avut loc în mai 2021, însă lucrurile au luat o turnură dramatică.

Deși a semnat documentele necesare înainte de intervenție, acesta susține că nu i s-au făcut investigațiile medicale care ar fi fost necesare pentru anestezie.

După operație, nu s-a mai trezit decât patru zile mai târziu, într-o secție de terapie intensivă dintr-un spital din Budapesta. Ce s-a întâmplat în acel timp a aflat ulterior de la soția sa.

Medicii ar fi devenit brusc îngrijorați în timpul intervenției, întrebând repetat dacă pacientul este alergic la ceva. În cele din urmă, au chemat ambulanța. Pe drumul spre spital, bărbatul a suferit un colaps circulator și a fost resuscitat de trei ori.

Familia a fost chemată să își ia rămas bun

A intrat în comă, iar familia a fost chemată să își ia rămas-bun. Medicii nu mai aveau speranțe.

Când s-a trezit, situația era dramatică: partea dreaptă a corpului era paralizată. Mai mult, pentru a-i fi repoziționat maxilarul dislocat, medicii au fost nevoiți să îl sedeze din nou pentru o zi.

Șocul cel mare a venit însă după trezire. Deși înainte vorbea limbi străine, acum a început să le folosească fluent, engleza și franceza, în timp ce limba maternă a dispărut complet pentru o perioadă.

Formulări ciudate, parcă desprinse dintr-un roman

Ulterior, când a început să-și recapete limba, aceasta suna neobișnuit, cu formulări arhaice, ca desprinse dintr-un roman. Abia după 4-5 săptămâni vorbirea a revenit la normal.

Recuperarea a fost lungă. După trei săptămâni în spital, a fost transferat într-un centru de reabilitare, unde a stat o lună. La început se deplasa în scaun cu rotile, dar după șase luni de recuperare zilnică a reușit din nou să meargă și chiar să alerge.

Astăzi, starea sa este mult îmbunătățită, deși încă mai are unele probleme: șchiopătează când este obosit, iar în anumite condiții, cum ar fi schimbările de vreme, partea dreaptă a corpului devine rigidă.

În tot acest timp, bărbatul a primit și factura pentru intervenția medicală.

Deși i s-a sugerat să dea în judecată clinica, nu a făcut încă acest pas, deși timpul pentru o eventuală acțiune legală începe să se scurgă.

Potrivit concluziilor sale, complicațiile ar fi putut fi cauzate de o eroare a medicului anestezist. Simptomele au fost asemănătoare unui accident vascular cerebral, însă cauza reală ar fi putut fi o bulă de aer ajunsă în sânge.

Ce spun medicii

Cazuri de acest tip, deși rare, sunt documentate în literatura medicală. Specialiștii vorbesc despre două fenomene neurologice: sindromul accentului străin și afazia bilingvă.

Creierul procesează diferit limba maternă și limbile învățate ulterior. În urma unor leziuni cerebrale sau a unor episoade severe, cum ar fi coma sau un accident vascular, aceste rețele pot fi afectate diferit.

În unele situații, zonele responsabile de limba maternă sunt temporar blocate sau afectate, în timp ce cele asociate limbilor străine rămân funcționale. Astfel, nu este vorba despre învățarea unei limbi noi, ci despre o schimbare temporară a „dominantei” în creier.

De asemenea, modificările în vorbire, percepute ca un accent străin, pot apărea din cauza unor mici leziuni în zonele care controlează pronunția și ritmul vorbirii.

Investigațiile moderne arată că, în astfel de cazuri, conexiunile dintre zonele creierului implicate în limbaj se reorganizează temporar.