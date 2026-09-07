A renunțat la averea de 10 milioane de euro. Decizia uimitoare a unui bătrân de 90 de ani din Germania

Bărbatul a donat terenul fundației „Daheim im Viertel”, care intenționează să construiască locuințe la prețuri accesibile. Sursa foto: Getty Images

Un bărbat de 90 de ani din München ar fi putut încasa aproximativ 10 milioane de euro dacă și-ar fi vândut terenul. A ales însă să renunțe la bani și să doneze proprietatea unei fundații care vrea să construiască acolo locuințe cu chirii accesibile, potrivit zdfheute.de.

Otto Gugger deține un teren de aproximativ 3.000 de metri pătrați în cartierul Hadern din München. Valoarea proprietății este estimată la milioane de euro, însă fostul arhitect nu a vrut să o vândă.

În schimb, a donat terenul fundației „Daheim im Viertel”, care intenționează să construiască aici 27 de apartamente. Aproximativ 70 de oameni ar urma să își găsească locuința în noul imobil.

„Vreau să fie un cămin pentru oameni care nu își permit chiriile mari”

Otto Gugger locuiește într-o casă construită pe acest teren împreună cu sora sa. Cei doi nu au copii și au vrut să se asigure că proprietatea va avea, în viitor, o destinație pe care o consideră utilă.

„M-am gândit mereu că ar trebui să devină un cămin pentru oameni care nu își permit să plătească chiriile mari”, explică bărbatul.

Terenul este acum în mâinile fundației conduse de Christian Stupka, ce și-a propus să creeze și să păstreze pe termen lung locuințe accesibile.

Fundația caută proprietari dispuși să își doneze imobilele sau terenurile, să le lase moștenire ori să le vândă la un preț mult sub valoarea pieței.

Fundația vrea să scoată locuințele de pe piața speculativă

După ce preia o proprietate, fundația se angajează să nu o vândă. Locuințele sunt păstrate pentru închiriere, la prețuri semnificativ mai mici decât media pieței.

În acest fel, fiecare imobil ajunge să fie scos definitiv de pe piața imobiliară și nu mai poate deveni un obiect al speculațiilor.

În cazul terenului donat de Otto Gugger, fundația nu va păstra doar locuințe existente, ci va construi unele noi. Problema este că un proiect de asemenea dimensiuni presupune costuri mari, iar fundația depinde de donații.

Cu cât primește mai multe fonduri, cu atât chiriile viitoare pot fi menținute la un nivel mai scăzut.

Prețul terenului face locuințele tot mai scumpe

Christian Stupka spune că, dacă fundația ar fi nevoită să cumpere terenurile la prețul pieței, chiriile ar trebui să fie mult mai mari.

„Dacă am cumpăra terenurile la prețul pieței, ar trebui să cerem chirii de 20 până la 25 de euro pe metru pătrat doar pentru a recupera costul terenului. Iar la acestea s-ar adăuga costurile de construcție”, explică el.

Creșterea prețurilor terenurilor este o problemă majoră în orașele germane, în special în München, unde costurile au ajuns la niveluri pe care tot mai mulți oameni nu și le mai permit.

„Sunt frustrat de explozia prețurilor terenurilor, în condițiile în care un acoperiș deasupra capului este o nevoie de bază și terenul nu ar trebui folosit pentru a face bani fără niciun efort”, spune Stupka.

Un apartament nou în München costă aproape 26 de euro pe metru pătrat

Experții atrag, la rândul lor, atenția asupra presiunii tot mai mari de pe piața chiriilor.

Alain Thierstein, profesor emerit în domeniul dezvoltării teritoriale la Universitatea Tehnică din München, consideră că una dintre principalele probleme este diferența dintre chiriile pentru locuințele nou construite și cele pentru apartamentele în care oamenii locuiesc deja.

În 2025, chiria medie pentru un apartament nou, nemobilat, în München, la prima închiriere, era de aproape 26 de euro pe metru pătrat. Potrivit lui Thierstein, aproximativ 60% din costurile de dezvoltare ale unei locuințe sunt reprezentate doar de prețul terenului.

Aceste costuri ajung, în cele din urmă, să fie suportate de chiriași.

„Chiar dacă standardele de construcție sunt reduse, la final ajungem la un preț pe metru pătrat foarte ridicat, care exclude anumite categorii de venituri”, spune cercetătorul.

Locuințele ar putea fi destinate și angajaților unui spital

Otto Gugger, care a lucrat el însuși ca arhitect, speră ca printre viitorii locatari să se numere și tineri aflați în formare profesională la spitalul universitar din apropiere.

Este un loc cu o semnificație aparte pentru familia sa: tatăl lui a lucrat la aceeași instituție.

Totuși, experții spun că un singur proiect nu poate rezolva problema locuințelor accesibile din München.

„Privită în ansamblu, piața chiriilor, aceasta este, desigur, doar o picătură într-un ocean”, spune Alain Thierstein. În opinia sa, este nevoie de mai multe proiecte de construire de locuințe și de o utilizare mai eficientă a spațiilor disponibile în orașe.

Decizia lui Otto Gugger ar putea să îi inspire și pe alți proprietari să renunțe la câștigul obținut din vânzarea la prețul pieței în favoarea unor proiecte de locuințe accesibile.

Pentru bărbatul de 90 de ani, alegerea este una simplă: renunță la milioane de euro pentru ca, pe terenul său, alți oameni să poată găsi ceea ce el a avut aici timp de 90 de ani, un loc căruia să îi poată spune acasă.